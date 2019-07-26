МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Решение совпало с прогнозом, составленным агентством "Прайм".

Таким образом, ЦБ уже второй раз в текущем году понижает показатель. Впервые это было сделано в июне, тогда ставка была снижена на те же 0,25 п.п. — до 7,50%.