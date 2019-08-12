МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает роста ВВП страны во втором полугодии на уровне 1,6–1,8%, что позволит выйти на прогнозируемые темпы роста около 1,3% по итогам всего года, говорится в комментарии министерства о предварительной оценке Росстатом динамики ВВП за второй квартал текущего года.

"Темпы роста ВВП во втором полугодии 2019 года ожидаются на уровне 1,6–1,8% год к году, что позволит выйти на прогнозируемые Минэкономразвития России темпы роста около 1,3% по итогам текущего года", — говорится в комментарии.

Министерство ожидает, что такие темпы роста возникнут на фоне их восстановления в третьем квартале при увеличении бюджетных расходов и эффекте снижения ставки ЦБ РФ в июне и июле.

Восстановление темпов роста ВВП РФ с третьего квартала произойдет за счет расходов бюджета на нацпроекты и эффекта от снижения ставки ЦБ,

"Начиная с третьего квартала 2019 года, Минэкономразвития России ожидает восстановление темпов роста ВВП. Поддержку экономическому росту во второй половине 2019 года будут оказывать: увеличение расходов федерального бюджета (в том числе, в рамках национальных проектов) в пределах запланированных на текущий год бюджетных ассигнований; реализация эффекта от снижения Банком России ключевой ставки в июне и июле", — говорится в документе.

Рост ВВП РФ во втором квартале 2019 года, по предварительным данным, ускорился до 0,9% с 0,5% кварталом ранее, в первом полугодии экономика страны прибавила 0,7% в годовом выражении, сообщил Росстат ранее в понедельник.

По оценке министерства, очищенный от сезонности темп роста ВВП РФ во втором квартале 2019 года составил 0,4% после спада на 0,2% в первом квартале, что свидетельствует об отсутствии технической рецессии в экономике страны.

Ранее некоторые эксперты высказывали опасения, что Россия по итогам второго квартала может войти в техническую рецессию, когда два квартала подряд сезонно очищенная динамика ВВП будет минусовой. При этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин говорил журналистам, что индикаторы, характеризующие ситуацию в российской экономике, пока вряд ли соответствуют рецессии.

"По оценке Минэкономразвития России, во втором квартале 2019 года ВВП продемонстрировал положительную динамику в поквартальном выражении (с исключением сезонного фактора). Очищенный от сезонности темп роста ВВП во втором квартале 2019 года оценивается на уровне 0,4% квартал к кварталу после разового снижения на минус 0,2% квартал к кварталу в первом квартале 2019 года, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике", — говорится в документе.