МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Сумма авансов, выданных "Роснефтью" Иракскому Курдистану во втором квартале, выросла на 36%, до 1,9 миллиарда долларов, говорится в презентации российской компании.

По данным на 31 декабря 2018 года объём выданных авансов составлял 3 миллиарда долларов. В отчете по МСФО за первый квартал "Роснефть" поясняла, что 1,8 миллиарда долларов из авансов были зачтены в январе 2019 года в качестве вклада компании в капитал совместного предприятия-оператора проекта эксплуатации экспортного нефтепровода в Иракском Курдистане.

В январе вступило в силу концессионное соглашение на эксплуатацию нефтепровода. Общая стоимость передаваемого актива на дату внесения вклада составила 1,9 миллиарда долларов. По данным на 31 марта "Роснефть" зафиксировала сумму авансов Курдистану в 1,4 миллиарда долларов.

Проектная мощность экспортного нефтепровода оценивалась величиной до 950 тысяч баррелей в сутки, срок эксплуатации — 20 лет с возможностью пролонгации на дополнительные пять лет. Доля "Роснефти" в проекте – 60%.

В феврале 2017 года "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре стороны подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам на территории Курдистана, а также объявили о начале совместной эксплуатации нефтепровода в регионе.