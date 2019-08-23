МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. "Мечел" на текущий момент не получал предложение Газпромбанка о выкупе доли в Эльгинском проекте, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее в пятницу Газпромбанк сообщил РИА Новости, что получил от одного из претендентов предложение о выкупе его доли (49%) в Эльгинском угольном месторождении. В ФАС России, в свою очередь, подтвердили получение ходатайства от компании "А-Проперти" (структуры одного из основателей телеком-оператора Yota Альберта Авдоляна) о приобретении доли в Эльге.

Вместе с тем согласно законодательству "Мечел" имеет право выкупить долю банка в течение месяца.

"Мечелу" принадлежит 51% в ООО "Эльгауголь" — операторе и владельце лицензии на разработку Эльгинского месторождения в Якутии. Оставшуюся долю в июне 2016 года приобрёл Газпромбанк. Сделка состоялась в рамках реструктуризации задолженности компании перед банком, ее сумма составила 34,3 миллиарда рублей.

Партнеры по проекту на протяжении последних примерно двух лет вели переговоры о привлечении инвесторов в Эльгу, рассматривались, в том числе, и иностранные инвесторы. ГПБ был заинтересован в продаже, поскольку для него это непрофильный актив.