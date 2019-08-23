ДЖЕКСОН-ХОУЛ, 23 авг — Dow Jones. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл говорит, что центральный банк готов принять дополнительные меры стимулирования, если замедление мирового экономического роста, усилившееся в последние недели из-за геополитических событий и неопределенности в торговых отношениях, ударит по экономике США.

При этом он воздерживается от сигналов о начале более решительной кампании по смягчению денежно-кредитной политики, вместо этого используя ожидаемое инвесторами выступление, чтобы рассказать об ограничениях, с которыми ФРС столкнулась в решении проблем снижения доверия деловых кругов и рыночной турбулентности, вытекающих из нарастающей неопределенности торговой политики страны.

"В принципе, все, что влияет на перспективы занятости и инфляции, может также оказывать влияние на позицию в денежно-кредитной политике, — говорится в тексте, подготовленном к выступлению Пауэлла на ежегодном симпозиуме ФРС-Канзас-Сити в Джексон-Хоул в пятницу. — Это может включать и неясность торговой политики".

"У нас нет актуальных прецедентов, которыми мы могли бы руководствоваться при определении путей реагирования на нынешнюю ситуацию, — говорится в тексте. – Более того, хотя денежно-кредитная политика и является мощным инструментом для поддержки потребительских расходов, инвестиций компаний и общественного доверия, она не предусматривает четких правил по разрешению проблем международной торговли".

Пауэлл отмечает, что ФРС следует "попытаться не придавать слишком большого значения временным явлениям и сфокусироваться на том, как ситуация в торговле повлияет на перспективы, чтобы корректировать политику для выполнения своих задач".

"Иногда нужно направлять политику в ту или иную сторону ввиду ярко выраженных рисков", — добавляет он.

Незадолго до выступления Пауэлла заявление Китая о введении пошлин на американские товары стоимостью 75 млрд долларов в ответ на новые пошлины США вызвало обвал рынков. После 20-минутного выступления председателя ФРС фондовые индексы отыграли часть потерь.

Последние недели президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал Пауэлла критике, призывая ФРС к реализации мер стимулирования, которые обычно придерживают для периодов, когда экономика начинает срываться в рецессию. Пауэлл, назначенный Трампом на должность председателя ФРС с прошлого года с 4-летними полномочиями, до сих пор старательно избегал вступления в перепалку с американским президентом.

Между тем, в его пятничном выступлении прозвучало строгое предупреждение относительно рисков, генерируемых торговой политикой президентской администрации. Пауэлл сказал, что у ФРС "имеется большой опыт решения типичных макроэкономических проблем" в рамках ее системы принятия политических решений, но "вписание в нее торговой неопределенности представляет собой новую проблему".

Пауэлл отметил, что в контексте основных задач ФРС, которые заключаются в поддержании стабильной инфляции и здорового рынка труда, экономика США "в хорошей форме", добавив при этом, что руководство ФРС отслеживает существенные риски, которые ей угрожают.

Главным из этих рисков является неясность торговой политики, которая, по мнению руководства ФРС, вредит инвестициям компаний и настроению деловых кругов, увеличивая ущерб, который им наносит замедление роста мирового промышленного производства.

На июльском заседании руководство ФРС понизило ключевую ставку до текущего диапазона 2%-2,25%. Уже на следующий день президент Трамп заявил о введении новых пошлин на китайские товары стоимостью 300 млрд долларов, не охваченные пошлинами, которые были введены до этого. Это заявление положило начало 3-недельной волатильности на мировых финансовых рынках.

"Три недели после нашего июльского заседания были богаты событиями", — отметил Пауэлл, недвусмысленно подразумевая эскалацию торгового конфликта между США и Китаем.

Тем временем геополитические риски тоже продолжали нарастать, в том числе риски, связанные с ростом напряженности в Гонконге и перспективой хаотичного разрыва отношений Великобритании и Евросоюза. Опросы в производственном секторе указывают на замедление роста промышленного производства многих стран до уровней, которые принято ассоциировать с его сокращением. Ослабление промышленности крупнейших экономик, таких как Германия и Китай оказывает серьезное давление на рынки.

"Финансовые рынки уже бурно отреагировали на эту сложную и беспокойную картину", — отметил Пауэлл.

Выступление Пауэлла отражает взгляды многих руководителей ФРС, которые в июле разошлись во мнениях относительно необходимости первого за десять лет понижения ключевой процентной ставки. Последнее время они все чаще намекают, что денежно-кредитная политика ФРС не является причиной наблюдаемой экономической турбулентности, хотя некоторые из них, включая главу ФРС, намекают также и на то, что ФРС может продолжить понижение процентных ставок.

"Мы будем действовать целесообразно для поддержания экономического роста, исходя из нашей оценки эффекта от развития событий, — сказал Пауэлл. – Наша задача заключается в том, чтобы сделать все, что только возможно сделать мерами денежно-кредитной политики для поддержания роста экономики".

Некоторые инвесторы были обескуражены, когда в июле Пауэлл не поддержал ожидания рынков, рассчитывавших на начало цикла решительных стимулирующих мер. В пятницу он не посылал четких сигналов относительно дальнейших шагов ФРС. Очередное заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС должно состояться в Вашингтоне 17-18 сентября.

Часть выступления Пауэлла, посвященная инфляции, прозвучала сдержанно оптимистично. В начале этого года ценовое давление неожиданно ослабло, и предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июне замер на уровне 1,6%. Большую часть прошлого года инфляция держалась вблизи определенного ФРС целевого уровня 2%.

"Похоже, мы снова приближаемся к целевому симметричному уровню 2%, но опасения относительно длительного сохранения слишком низкой инфляции остаются", — сказал он.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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