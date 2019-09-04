ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — ПРАЙМ. Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч человек из других регионов страны, и для этого должны быть созданы условия, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

"Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч людей из других регионов страны. Эти задачи всем нам хорошо известны, но решать их необходимо гораздо быстрее, чем мы это делали до сих пор", — сказал Путин.

Динамика, темпы подъема, набранные сегодня в экономике Дальнего Востока, должны стать такими же высокими и в социальном развитии региона, отметил он. "Притормаживать ничего нельзя, нельзя действовать вяло, плыть по течению. Необходимая, казалось бы, экономия на чем-то сегодня, на каких-то мелочах может завтра обернуться потерями не только темпов, но и качества развития региона в целом. Наша общая работа должна соответствовать ключевой цели – достижению опережающего развития этого стратегически важного для страны макрорегиона", — добавил президент.

"Внимание к проблемам здравоохранения, образования, обеспеченности жильем, оно должно быть, безусловно, выше. Должно быть не ослабленным и постоянно находиться в центре нашего внимания. На всех уровнях власти нужно строить работу так, чтобы интересны и нужды, запросы людей всегда стояли во главе угла. В том числе в ходе реализации будущих крупных инвестиционных проектов", — сказал он.

По словам Путина, нужно уже сейчас думать о том, кто будет работать на новых производствах, в каких условиях будут жить люди, где будут учиться их дети, как будут организованы медицинские и другие необходимые услуги, насколько благоустроены будут города и поселки. "Представители бизнеса тоже должны здесь нести свою долю ответственности, понимать, что успех их компетенций, успех их компаний, предприятий прямо будет зависеть от того, чтобы Дальний Восток был привлекательным для жизни людей, для квалифицированных специалистов с хорошими компетенциями, для молодежи", — добавил глава государства.

"Вот мы были сегодня с премьер-министром Индии на судостроительном заводе "Звезда". Компания старается привлечь специалистов в том числе из европейской части, потому что уровень производства очень высокий, а будет еще выше. Но для этого нужно, чтобы были условия соответствующие, иначе просто люди не поедут", — сказал он.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДФО

Проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года подготовлен, окончательная редакция потребует тщательной шлифовки, заявил глава государства.

"Год назад мы договорились, что к нынешнему президиуму будет подготовлен проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Проект в целом разработан. Добавлю, что работа над программой шла, что называется, "с земли". В ее открытом обсуждении, в том числе с помощью современных интерактивных площадок, приняли участие более 230 тысяч граждан. Дискуссии шли и в региональных законодательных собраниях, и в муниципалитетах", — сказал он

В документе отражены цели и мероприятия по развитию каждого из 11 регионов Дальнего Востока России, продолжил президент.

"Безусловно, окончательная редакция программы потребует тщательной шлифовки, подробного анализа всех аспектов и предложенных мер. Особенно в части источников и объемов финансирования подходов к управленческим решениям", — отметил президент.

"Декларации, благие пожелания никому не нужны. Мы с вами прекрасно это понимаем. Все планы должны быть реалистичными и выполнимыми, а значит подкреплены адекватными ресурсами, включая бюджетные средства", — добавил он.

Конкретных достижений в развитии Дальнего Востока немало, но стоит говорить о том, что еще предстоит сделать — нужны последовательные, кардинальные шаги в промышленном производстве и в социальной сфере, пояснил он.

"Конкретных достижений немало, они действительно есть, однако мы будем говорить не о том, что сделано, а о том, что еще предстоит сделать, что не удается делать, а что делается не нужным образом. Сегодня нужны такие же последовательные кардинальные шаги, как в промышленном производстве и в социальном развитии", — заявил Путин на заседании Госсовета по проблематике развития Дальнего Востока, отметив, что пока не достигнуты такие результаты эффективности этих программ, которые должны почувствовать люди.

Президент напомнил, что "в свое время мы начали с укрепления экономической и инфраструктурной базы Дальнего Востока, повышения его инвестиционной привлекательности".

"Сделали это именно в интересах людей, которым нужны новые рабочие места. В результате в регионе наметились некоторые позитивные тенденции: внедряются новаторские управленческие подходы, растет приток прямых инвестиций, в том числе и зарубежных. Темпы роста промпроизводства в регионе за последние пять лет,… почти в три раза превышают среднероссийские", — добавил президент.