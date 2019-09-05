МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российское правительство поддержало проект закона о праве получать негосударственные пенсии в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Об этом в четверг сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".

"В Государственную Думу поступил положительный отзыв правительства России на законопроект, дающий право на получение негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 и мужчинам, достигшим 60 лет. Соответствующие поправки в закон "О негосударственных пенсионных фондах" внесены на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы", — сообщает пресс-служба.

Как следует из проекта, возраст выхода на негосударственную пенсию будет снижен на пять лет.

Помимо этого документ гарантирует назначение негосударственной пенсии в еще более раннем возрасте для отдельных категорий граждан:

инвалидов,

работников Крайнего Севера и других лиц, имеющих право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР

Также депутаты предложили исключить из перечня пенсионных оснований для получения выплат из НПФ условие о наличии страхового стажа (продолжительности трудового стажа и других видов деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в ПФР). Это, по мнению представителей законодательной власти, создаст стимул для накопления будущих пенсий для самозанятых граждан а также лиц, имеющих иждивенцев и наемных работников.

Документ "планируется рассмотреть в осеннюю сессию Госдумы".

Как сообщил один из авторов инициативы депутат нижней палаты парламента России от ЕР Дмитрий Скриванов, улучшение условий участия граждан в негосударственных пенсионных фондах привлечет внимание общества к этому институту, повысит осведомленность людей о дополнительных возможностях обеспечить себе достойную жизнь на заслуженном отдыхе, которые не сводятся только к страховым пенсиям из ПФР.

"Наша задача – создать правовой механизм, при котором у трудящегося человека в нашей стране всегда будет законное право и комплекс доступных, прозрачных и понятных ему способов встретить старость уверенно, спокойно и благополучно", – цитирует пресс-служба его слова.