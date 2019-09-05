МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Президент России Владимир Путин анонсировал запуск специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых. Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, он заявил, что данная программа будет запущена уже в этом году и распространится на первичный рынок, а также на индивидуальное жилье для тех, кто взял "дальневосточный гектар". Срок ее действия первоначально определен в пять лет, поскольку необходимо оценить объемы финансирования и их источники на будущее. Пока президент предложил взять средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока. Последний будет координировать реализацию этой программы.

КТО ПОЕДЕТ "ЗА ЗАПАХОМ ТАЙГИ"?

Представители власти дальневосточных регионов и банковской сферы уже выступили с заявлениями, что новая мера, объявленная президентом, поможет привлечению граждан, в том числе, активной молодежи и высокооплачиваемых специалистов. Однако опрошенные агентством "Прайм" эксперты высказывают сомнения, что люди поедут на Дальний Восток, по крайней мере, в том количестве, на которое рассчитывают чиновники.

"Люди мигрируют, прежде всего, не в поисках доступного жилья, а высокооплачиваемой работы, иначе треть населения Москвы и Санкт-Петербурга репатриировалась бы в провинцию. Программа едва ли поможет привлечь на Дальний Восток жителей юга, центра, северо-запада или Поволжья, но вполне может заинтересовать жителей прилегающих к ДФО территорий Сибирского федерального округа", — считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

Вряд ли инициатива создаст предпосылки для масштабного заселения Дальнего Востока. Чтобы хотя бы удержать местных жителей от миграции (в 2016-2017 годах чистый отток населения из региона составил около 24-25 тысяч человек, а в 2018 году – 36 тысяч), необходимо распространить льготную ипотеку на всех жителей дальневосточных регионов. Между тем, действующая сейчас программа пятипроцентной ипотеки распространяется только на семьи, получившие "дальневосточный гектар", а также на молодые многодетные семьи. Это весьма ограниченная группа населения, причем едва ли она обладает достаточными ресурсами для жизни за городом и освоения гектара земли в не самом лучшем климатическом режиме даже с учетом доступной ипотеки на строительство жилья, полагает эксперт.

В свою очередь, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им Г.В.Плеханова Максим Соколов полагает, что идея запустить специальную ипотечную программу может стать реальным инструментом для привлечения на Дальний Восток квалифицированных кадров. По его мнению, это может стать частью программы по привлечению населения в удаленные регионы страны, которую власти реализуют, начиная с 2006 года. Государство поддерживает переселенцев в части оплаты переезда и помощи при транспортировке вещей, выделяет первые полгода пособие по безработице на уровне прожиточного минимума на выбранной территории, бесплатно предоставляет земельный участок под застройку. Также реализуется набор мер в части социальной помощи молодым трудоспособным людям до 35 лет, недееспособным переселенцам, а также специалистам без семьи и гражданам, окончившим российские вузы.

"Вместе с тем, в макрорегионе по-прежнему актуальна проблема оттока трудоспособного населения в центральную часть России, что требует эффективных механизмов не только привлечения, но и удержания квалифицированных кадров", — добавил он.

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Если конфигурация программы не изменится, то воспользоваться ей, как уже говорилось, смогут немногие. По итогам января-июля 2019 года в Приморском крае было выдано 7,6 тысяч ипотечных кредитов, а в Хабаровском – 6,3 тысячи. Это сопоставимо с объемом ипотечного кредитования депрессивных регионов Центра и Северо-Запада России, указала Литинецкая. Конечно, доля желающих получить гектар для строительства жилья повысится, как и спрос на ипотеку, но едва ли эти меры помогут переломить демографический тренд. Всего 78 тысяч россиян получили "дальневосточный гектар", но только половина использовала его для строительства жилья. За годы действия программы отток населения все равно был больше. Нет ясности и с вопросом финансирования. Эксперты сходятся во мнении, что средства будут бюджетные. Поддержку могли бы оказать крупные девелоперы, если они присоединятся к программе, полагает Литинецкая.

"Скажем, ГК ПИК ведет испытание быстровозводимых с помощью технологии 3D-печати недорогих индивидуальных домов. Почему бы не применить эту практику в освоении "дальневосточных гектаров"? – задает она вопрос.

Однако для кардинального решения проблемы необходимо сочетание как доступных жилищных программ, причем не только загородных, но и городских, так и их максимально широкий охват. Программы должны затрагивать не только семьи, но и молодых одиноких специалистов, которые по определению более мобильны, полагает она.

И самое главное – необходимо создавать качественные рабочие места, уверены эксперты. В целом льготная ипотека могла бы стать одним из инструментов для удержания людей в регионе с учетом того, что сейчас растет инвестиционная привлекательность Дальнего Востока – о многих инвестрешениях было объявлено в рамках ВЭФ. Это вкупе с другими мерами поддержки обеспечит создание новых рабочих мест, где местные жители смогут найти достойно оплачиваемую работу, заключил Соколов.