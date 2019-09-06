МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Гонконга в иностранной валюте до "AA" с "AA+", установив негативный прогноз по рейтингу, говорится в сообщении агентства.

Агентство отмечает, что одним из факторов для понижения рейтинга стали продолжающиеся несколько месяцев в Гонконге протесты, которые "бросают вызов концепции "одна страна, две системы". "Негативный прогноз отражает наше мнение о том, что даже при уступках некоторым требованиям протестующих степень общественного недовольства, вероятно, сохранится", — поясняет агентство, которое может повысить рейтинг, если общественное недовольство прекратится и это приведет к устойчивому восстановлению доверия бизнеса.

Fitch полагает, что последние события также негативно отразились на восприятии международным сообществом качества и эффективности системы управления и верховенства закона в Гонконге и поставили под вопрос стабильность и динамичность его деловой среды. "В настоящее время Fitch прогнозирует рост реального ВВП Гонконга на нулевом уровне в 2019 году, что подразумевает резкое сокращение показателя во второй половине этого года, и рост на 1,2% в 2020 году", — добавляет Fitch.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга.

В среду глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения на улицах города. По словам Лэм, все необходимые процедуры будут запущены, когда закончится перерыв в работе законодательного собрания. Власти после трехмесячного хаоса пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.

Протестующие, в свою очередь, остались недовольны и по-прежнему требуют отменить использование термина "массовые беспорядки" в отношении протестов 12 июня, освободить всех арестованных ранее демонстрантов, провести независимое расследование действий полиции во время протестов, ввести прямые всеобщие выборы главы администрации района и в законодательное собрание.