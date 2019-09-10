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МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Предлагаемое увеличение ставок утильсбора на автомобили в некоторых случаях превысит 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%, оно обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля, передает пресс-служба Минпромторга РФ слова главы министерства Дениса Мантурова.

"Утилизационный сбор – мера, направленная в первую очередь на обеспечение экологической безопасности транспорта и снижение вредного воздействия на окружающую среду от утилизации транспортных средств. Его планирующаяся индексация обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля. Несмотря на то, что предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора в некоторых случаях превышает 120%, в стоимости автомобилей его доля останется в пределах 1,5-2%", — отметил министр.

Как написала во вторник газета "Коммерсант", Минпромторг подготовил и направил в правительство РФ предложения по повышению ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года. По данным источников, индексация нужна для сохранения нагрузки на импорт автомобилей после сентябрьского снижения ввозных пошлин.

Комментируя публикацию, представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус сообщил журналистам, что вопрос повышения утилизационного сбора на автомобили в России обсуждается в правительстве.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году — в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.