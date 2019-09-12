ПЕКИН, 12 сен — ПРАЙМ. Китай приветствует решение США об отсрочке на две недели введения новых пошлин, заявил официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон по просьбе Пекина в качестве жеста доброй воли отложит введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов с 1 до 15 октября. "Китайская сторона приветствует жест доброй воли США", — заявил представитель ведомства на просьбу прокомментировать соответствующий шаг американской стороны.

По его словам, "как известно, китайские предприятия уже начали запрашивать цены на закупку сельскохозяйственной продукции США, включая соевые бобы и свинину". "Надеемся, что стороны будут продвигаться навстречу друг другу и создадут благоприятные условия для консультаций", — добавил он.

Ранее вице-премьер Китая Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер условились провести новый раунд торгово-экономических переговоров в Вашингтоне в начале октября, о чем сообщило китайское министерство коммерции.

Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.

К переговорам США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества на фоне развернувшейся торговой войны между двумя странами. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с США по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по его мнению, от этого только выигрывает.