МОСКВА, 12 сен /ПРАЙМ/. Сокращение добычи нефти ОПЕК+ в ближайшее время усилится за счет стран, пока не выполняющих свои обязательства, а вопрос более глубокого снижения добычи всеми странами сделки может быть поднят только в декабре — таковы итоги прошедшего в четверг в Абу-Даби заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В начале июля страны ОПЕК+ единогласно одобрили продление срока действия своих договоренностей на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в который входят представители Саудовской Аравии, России, Алжира, Кувейта, ОАЭ, Казахстана, Нигерии, Ирака и Венесуэлы на заседании в четверг в Абу-Даби обсудил выполнение договоренностей об ограничении добычи нефти и ситуацию на рынке.

СИГНАЛ РЫНКУ

На открытии заседания новый глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, сменивший в воскресенье на этом посту Халида аль-Фалиха, заявил, что политика стран альянса по стремлению к стабильности нефтяного рынка останется неизменной.

Министр отметил, что участники ОПЕК+, действуя в единстве, посылают рынку "сильный сигнал". Он заявил, что все страны должны придерживаться своих обязательств по соглашению ОПЕК+, добавив, что его страна свои обязательства в рамках этой сделки обычно перевыполняет.

СОКРАЩЕНИЕ ЗА СЧЕТ "ДВОЕЧНИКОВ"

Как заявил журналистам министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи, страны ОПЕК+ в августе выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 136%. При этом сокращение добычи углубится за счет пока не выполняющих свои обязательства стран, если они будут соблюдать сделку полностью, заявил глава Минэнерго Омана. По его словам, это уберет с рынка еще 400-500 тысяч баррелей в сутки.

"Рекомендация заключается в том, что… даже не рекомендация, а соглашение, что те, кто не соблюдают соглашение, будут соблюдать его в полной степени. Так что мы получим большее сокращение добычи, оно будет более глубоким, чем сейчас", — сказал он журналистам после заседания.

Ар-Румхи добавил, что страны ОПЕК+ волнует недовыполнение обязательств по сделке о сокращении нефтедобычи со стороны Нигерии, Ирака и Казахстана. По его словам, Казахстан прямо сейчас перевыполняет сделку, но есть ожидания, что его технические работы на определенном месторождении скоро закончатся, и в итоге он начнет добывать больше. Вместе с тем, как отметил министр, представители этих трех стран заверили участников комитета, что привержены 100%-ному выполнению соглашения.

Что касается России, то она, по словам министра энергетики РФ Александра Новака, сейчас выполняет сделку ОПЕК+ чуть меньше, чем на 100%, однако до конца сентября выполнит полностью. Как заявил журналистам министр нефти Омана, страны ОПЕК+ обязались с сентября-октября полностью соблюдать соглашение о сокращении добычи.

Комментируя возможность углубления сокращения добычи нефти в рамках венской сделки, министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что обсуждения по этому поводу возможны только в декабре.

"Заседанию ОПЕК в декабре будет предшествовать заседание министерского мониторингового комитета (ОПЕК+ — ред.). Так что любые обсуждения по данному вопросу возможны на этом заседании", — сказал он.

ПРОДЛЕНИЕ СДЕЛКИ

Участники заседания пока не обсуждали продление сделки по сокращению добычи нефти на 2020 год, заявил министр энергетики России Александр Новак. По его словам, это преждевременно — ситуация на рынке может меняться. Как отметил глава Минэнерго РФ, общий подход участников сделки заключается в том, что необходимо мониторить ситуацию, качественно прогнозировать и иметь необходимые инструменты для оперативного реагирования.

"Пока это не обсуждалось, и мне кажется, еще рано об этом говорить, потому что два месяца назад наше соглашение было продлено на девять месяцев. Это преждевременно. Ситуация на рынке может меняться", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Новака, комитет ОПЕК+ вновь договорился о приверженности выполнению соглашения об ограничении добычи нефти всеми своими участниками в полном объеме.

Следующее заседание министерского комитета по мониторингу ОПЕК+ пройдет 4 декабря в Вене.