МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий по старости для неработающих – 16,4 тысячи рублей, следует из материалов Российской трехсторонней комиссии.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании РТК, в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции. По ее словам, такой подход будет применяться и дальше, и в 2020 году страховые пенсии проиндексируют на 6,6%, а социальные пенсии — на 7%.

"Средний размер пенсий в 2020 году составит около 15 тысяч рублей, средний размер страховых пенсий по старости неработающих пенсионеров – 16,4 тысячи рублей",- говорится в документе.