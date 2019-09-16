МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В министерстве труда и социальной защиты РФ готовят обсуждение эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского, пока речь идет о предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.

В список компаний, где может пройти данный эксперимент, входят предприятия сфер обрабатывающего производства, строительства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности.

"На предприятиях… работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным", — рассказал Засельский и отметил, что в настоящее время четких параметров перехода на четырехдневку нет.

Какие-то выводы о сокращении рабочей недели можно будет сделать только тогда, когда схему испытают на большом количестве компаний, так как эксперимент в рамках только одной компании будет безрезультатным, пояснил он.