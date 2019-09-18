МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Россия в июле продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги США, снизив их уровень до 8,5 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.

Из этой суммы 6,239 миллиарда приходятся на долгосрочные бумаги и 2,262 — на краткосрочные. Вложения России сократились с 10,85 миллиарда в июне, или на 2,35 миллиарда долларов. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

С апреля 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги, при этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в казначейские бумаги США. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать вложения в гособлигации США.

Лидером в списке крупнейших держателей американского долга в июле второй месяц подряд остается Япония с объемом вложений в 1,131 триллиона долларов, что на 7,9 миллиарда больше, чем в июне. За ней следует Китай (1,11 триллиона, снижение на 2,2 миллиарда долларов), а на третьем месте находится Великобритания (334,7 миллиарда долларов, снижение на 6,4 миллиарда долларов).