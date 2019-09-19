МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует чистое привлечение займов на внутреннем рынке в 2020-2022 годах на уровне от 1,55 до 1,8 триллиона рублей в год, валовой объем займов составит 7,8 триллиона рублей, сообщил журналистам источник в министерстве.

"В целом долговая программа варьируется от 1,55 до 1,8 триллиона рублей в год чистые привлечения. Это примерно на уровне текущего года. Думаем, что никаких серьезных опасений такая программа не должны вызывать", — сказал источник, говоря о проекте бюджета на 2020-2022 годы.

"Валовый объем заимствований планируется на 2,3 триллиона, 2,5 триллиона и 3 триллиона рублей соответственно (в 2020, 2021 и 2022 годах — ред.)", — добавил он.

Вместе с тем источник признал, что у Минфина остаются вопросы относительно внешних займов РФ, которые, как и в предыдущие годы, планируются на уровне 3 миллиардов долларов в год. Не имея возможности привлекать новые заимствования в долларах из-за санкций США, Минфин России, по словам источника, будет ориентироваться на резервные валюты недолларовой зоны.

"По общению с инвесторами каких-то ограничений на недолларовые заимствования мы пока не встречали, поэтому будем плотно этим заниматься", — сказал он.