МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Рост оценочной стоимости запасов объектов животного мира и леса в России в 400 раз по сравнению с данными 2018 года признан технической ошибкой, сообщили РИА новости в пресс-службе Минприроды.

Ранее РБК опубликовало данные о том, что согласно подсчётам Минприроды стоимость всех охотничьих ресурсов России составила 267 миллиардов рублей на конец 2018 года, что более чем в 400 раз выше, чем оценка тех же животных на конец 2017 года (всего лишь 0,6 миллиарда рублей).

"При публикации Минприроды России информации о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира и их изменении в натуральном и стоимостном измерении за 2017 год была допущена техническая ошибка, связанная с единицами измерения и их разрядностью, вследствие чего были опубликованы неверные сведения о стоимости некультивируемых биологических ресурсов животного мира, а также о численности лани, муфлона и гибридов зубра с бизоном, домашним скотом", — сообщило ведомство.

Кроме того ведомство известило, что Минприроды России направило в Росстат уточненные сведения о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира и их изменении в натуральном и стоимостном измерении за 2017.

"Это техническая ошибка из-за системы ввода и впервые внедрённой тогда программы ввода данных", — пояснили в ведомстве.