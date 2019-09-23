МОСКВА, 23 сен — Dow Jones. В то время как мировые лидеры готовятся обсудить изменения климата на конференции ООН в понедельник, крупные нефтяные компании стремятся доказать инвесторам и правительственным чиновникам, что являются не только одной из причин, но и частью решения климатической проблемы.

Такие компании, как Exxon Mobil Corp., Royal Dutch Shell PLC, BP PLC и Chevron Corp. расходятся во мнениях о том, как это сделать, однако они должны попытаться, поскольку этого требуют их инвесторы.

Поставщики ископаемого топлива теряют популярность среди инвесторов из-за невысоких доходностей своих акций и страхов насчет неопределенности долгосрочных перспектив таких компаний. Между тем электромобили и возобновляемые источники энергии становятся все популярнее, поскольку правительства ужесточают регулирование выбросов парниковых газов, чтобы справиться с проблемой глобального потепления.

Согласно данным FactSet, на долю нефтегазового сектора сейчас приходится лишь 4% от общей стоимости индекса S&P 500 против 10% десятью годами ранее. Недавно Exxon впервые за годы покинула десятку ведущих компаний S&P 500.

Мировые лидеры встретятся в ООН в понедельник, чтобы наметить пути к реализации Парижского соглашения 2015 года, которое имеет целью ограничить размер повышения среднемировой температуры воздуха до уровня "значительно ниже" 2 градусов по Цельсию. Однако многие события, как ожидается, будут происходить в кулуарах и на мероприятиях, проводимых на этой неделе различными отраслевыми и инвестиционными группами. На этих встречах нефтегазовые компании, которые стали участвовать в климатической повестке значительно активнее, чем в прошлом, будут доказывать, что остаются надежными объектами для инвестиций.

Крупнейшие нефте- и газодобывающие компании мира подписали соглашение о сокращении выбросов парниковых газов на буровых площадках, трубопроводах и других операциях. В частности, эти компании приняли целевые показатели по сокращению выбросов метана. Они также обсуждали новые инициативы по очистке атмосферы от двуокиси углерода и сокращению выбросов в судоходстве и других отраслях, согласно осведомленным источникам.

Однако не все компании готовы сократить выбросы парниковых газов на производстве нефтепродуктов, включая бензин. Согласно оценкам лондонской аналитической фирмы Redburn, на эти выбросы приходится 88% от общего объема выбросов парниковых газов крупными нефтегазовыми компаниями.

Одной из первых сократить эти выбросы согласилась Shell. В итоге это решение вызвало раздражение у некоторых членов отраслевого консорциума – Международной организации нефтегазовой климатической инициативы. Спор разгорелся на встречах между компаниями в прошлом году, сообщили информированные источники. Такие компании, как Total SA и Repsol SA, также установили целевые показатели по сокращению углеродной емкости своих продуктов.

Другие компании утверждают, что реалистичный контроль таких показателей — это трудная, если не невозможная задача для нефтегазовой индустрии. Как отметил один из руководителей отрасли, галлон бензина, проданный водителю Toyota Prius, создаст меньше выхлопов, чем галлон бензина, проданный водителю внедорожника или кроссовера. Руководство Exxon, Chevron и BP опасается ставить перед собой такие цели, добавили источники.

Кроме того, некоторые топ-менеджеры считают, что нефтегазовая компания, стремящаяся увеличить добычу, не сможет выполнять никаких соглашений по сокращению т. н. выбросов сферы 3.

"Наиболее эффективный способ сократить 'прочие косвенные выбросы' (так называемые выбросы Scope 3) – это вмешательство со стороны правительства", — отметил Майкл Рубио, генеральный менеджер Chevron по вопросам окружающей среды, социальной сферы и управления, имея в виду штрафы за избыточные выбросы парниковых газов.

Опасения экологического, социального и управленческого характера, долгое время остававшиеся уделом небольшой группы профессиональных инвесторов, в последние годы получили более широкое распространение. Управляющие активами, которые в прошлом, как правило, оценивали социально-экологические риски отдельно от основного финансового анализа, теперь включают эти факторы в свои оценки дальнейших перспектив нефтегазовых компаний, указывает Джонатан Вагхорн, портфельный управляющий в Guinness Asset Management Ltd.

"Число инвесторов, внимательно изучающих эти вопросы, растет и становится значительным, — отмечает Осмар Абиб, глава направления мировой энергетики Credit Suisse Group AG. – Нефтегазовые компании должны принимать это всерьез, и они это делают".

— Авторы Rebecca Elliott, rebecca.elliott@wsj.com, Bradley Olson, Bradley.Olson@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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