МОСКВА, 23 сен /ПРАЙМ/. Доля налогов в выручке "Роснефти" по итогам 2018 года составила 47%, что гораздо больше аналогичного показателя в 15% у американской ExxonMobil, говорится в отчете старшего аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Суверова.

"Налоговые условия мешают росту капитализации нефтяных компаний РФ. Индекс Московской биржи снижается уже несколько дней, несмотря на растущие цены на нефть. Одной из причин, с нашей точки зрения, является негатив инвесторов в отношении последних налоговых решений в отношении нефтегазового сектора, являющегося сердцевиной российского фондового рынка. Так, Минфин предложил сделать постоянным повышенный НДПИ для нефтяников и "Газпрома", который был введен для поддержки бюджета. НДПИ является ключевым налогом для нефтяников, на который приходится до 70% выплат", — говорится в отчете.

В качестве примера БКС проанализировала, какой бы была капитализация крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефти", если бы она работала в налоговых и финансовых условиях США, и какой — у крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil, если бы было наоборот.

"Текущие рыночные капитализации "Роснефти" и ExxonMobil составляют 70 миллиардов долларов и 306 миллиардов долларов, а их прибыль за прошлый год — 8,9 миллиарда долларов и 20,8 миллиарда долларов, притом что уровень добычи жидких углеводородов "Роснефти" практически в два раза превышает аналогичный показатель ExxonMobil…. По итогам 2018 года доля налогов в выручке "Роснефти" составила 47%. … Доля налогов в выручке ExxonMobil составила 15%", — говорится в отчете.

По оценкам БКС, если бы "Роснефть" осуществляла свою деятельность в налоговых условиях США и имела бы условия для привлечения финансирования как ExxonMobil, то ее чистая прибыль за 2018 год составила бы 45 миллиардов долларов, а текущая капитализация достигла бы 671 миллиарда долларов. Учитывая, что "Роснефть" выплачивает 50% чистой прибыли в качестве дивидендов, то дивиденды за 2018 год были бы в пять раз выше фактического уровня, подсчитал Суверов. Если бы ExxonMobil вела свою деятельность в налоговых условиях России, то ее рыночная капитализация составила бы 68,1 миллиарда долларов, считает аналитик.

"По итогам 2018 года средняя стоимость привлечения финансирования ExxonMobil составила 1,9%, "Роснефти" — 6,9% (при этом единственное возможное доступное в условиях санкционных ограничений рублевое финансирование привлекается под 10%).