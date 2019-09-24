ВАШИНГТОН, 24 сен — ПРАЙМ. В США закрылись 60 тысяч предприятий из-за торговой политики Китая, которая предполагает кражу интеллектуальной собственности, господдержку предприятий и прочие нечестные торговые практики, заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН.

В связи с этим, он призвал ВТО радикально изменить правила, поскольку от такой торговой политики КНР, являющейся членом ВТО, страдают и многие другие страны.

"Мы ищем справедливости. США потеряли шестьдесят тысяч предприятий после того, как Китай присоединился к ВТО. Это случилось со многими странами по всему миру. ВТО необходимы радикальные перемены", — заявил Трамп.

По его словам, США готовы заключить отдельное торговое соглашение с Великобританией после выхода этой страны из ЕС.

"По мере подготовки Великобритании к выходу из ЕС я ясно дал понять, США готовы к заключению выдающегося нового соглашения, которое принесет большую пользу обеим странам", — заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной ассамблее ООН. "Мы плотно взаимодействуем с премьер-министром Борисом Джонсоном над чудесным торговым соглашением", — сказал Трамп.

Он также заявил, что об отмене санкций против Ирана речь не идет, они будут лишь ужесточаться, пока Тегеран не изменит поведение

"Пока угрожающее поведение Ирана будет продолжаться, санкции будут ужесточаться", — сказал он во вторник, выступая на Генассамблее ООН.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке проходит неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Официальная программа пребывания Трампа началась в понедельник и, как ожидается, завершится в среду пресс-конференцией для журналистов. У главы государства запланированы ряд двусторонних встреч с иностранными лидерами, в том числе и первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.