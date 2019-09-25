МОСКВА, 25 сен — Dow Jones. В среду доллар США достиг самого высокого уровня за три недели. Это указывает на веру инвесторов в то, что валовой внутренний продукт США продолжит расти более быстрыми темпами, чем остальной мир, несмотря на усиление политической неопределенности.

Индекс доллара Wall Street Journal, который отслеживает курс американской валюты против корзины из 16 других основных валют, вырос на 0,4%, до 91,55. Это самый высокий уровень с начала сентября. Доллар вернул позиции, утраченные ранее в течение сессии, что было вызвано опасениями в отношении возможной процедуры импичмента против президента США Дональда Трампа.

Некоторые аналитики опасаются, что расследование действий Трампа после сообщений о том, что он блокировал помощь Украине, оказывая давление на эту страну, чтобы обвинить Джозефа Байдена, президентского кандидата от Демократической партии, и его сына, может дестабилизировать экономику, которая уже испытывает давление со стороны торговой войны с Китаем.

Между тем, многие аналитики видят более позитивные перспективы для США, которые получают поддержку со стороны сильных потребительских расходов, чем для других стран.

Пессимистичные производственные данные Германии и других экономик еврозоны, опубликованные в начале недели, и растущее давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с тем, чтобы он заключил соглашение о Brexit, сделали перспективы США более привлекательными, говорят аналитики. Во вторник Верховный суд Великобритании вынес определение, что приостановка работы парламента Джонсоном была незаконной, а это поставило под угрозу его обещание вывести страну из Евросоюза.

Хотя некоторые данные указывают на замедление в производственном секторе США, стабильные потребительские расходы и рынок труда способствуют ставкам на то, что рост валового внутреннего продукта будет оставаться стабильным. Эти факторы также вызвали укрепление фондовых индексов США, поддерживая их около рекордных максимумов.

Инвесторы ожидают выступления представителей Федеральной резервной системы после того, как прогнозы центрального банка, опубликованные на прошлой неделе, указали на разногласия в отношении будущей траектории процентных ставок. ФРС понизила ставку второй раз за несколько месяцев, чтобы защитить экономику от торговой неопределенности.

Еще одним признаком доверия к росту в США стало то, что доходность по 10-летним казначейским облигациям США, согласно Tradeweb, восстановилась до 1,656% против 1,632% днем ранее. Доходность облигаций растет, когда цены падают. Последнее время доходность 10-летних облигаций стабилизировалась после того, как она достигла рекордного минимума ранее в течение месяца на фоне рецессионных опасений.

Колебания на рынке в среду произошли после того, как Федеральный резервный банк Нью-Йорка прибег к вливаниям ликвидности в размере 75 млрд долларов, чтобы ослабить давление на денежных рынках. Это первая интервенция банка на рынке краткосрочных заимствований за последнее время после того, как ставки подскочили в начала прошлой недели. Спрос банков на кредиты ФРС вырос: они запросили в центральном банке резервов овернайт на сумму около 92 млрд долларов, предлагая в качестве обеспечения казначейские облигаций и бумаги обеспеченные ипотекой.

— Автор Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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