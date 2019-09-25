МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Расходы на обслуживание государственного долга РФ в ближайшие годы будут расти с 897 миллиардов рублей в 2020 году до 1,037 триллиона рублей в 2021 году и 1,156 триллиона рублей в 2022 году, говорится в проекте федерального бюджета РФ на следующую трехлетку, опубликованном на официальном портале проектов нормативных актов.

Между тем эти расходы будут по-прежнему находиться в безопасных для бюджетной устойчивости границах, которые Минфин РФ ранее определял на уровне 20% ВВП.

Верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2021 года устанавливается в законопроекте на уровне 12,981 триллиона рублей, внешнего — 64,4 миллиарда долларов или 56,4 миллиарда евро.

На начало 2022 и 2023 годов верхний предел государственного внутреннего долга установлен в суммах соответственно 14,644 и 16,619 триллиона рублей, а внешнего — соответственно 67,6 миллиарда долларов или 57,8 миллиарда евро или 68,9 миллиарда долларов или 57,4 миллиарда евро.

Программа внутренних займов предусматривается в объёме 1,7 триллиона рублей на 2020 год, 1,5 триллиона рублей на 2021 год и 1,8 триллиона рублей на 2022 год.

Внешние займы планируются на уровне 3 миллиарда долларов в 2020 году.