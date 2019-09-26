МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В четверг госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против компаний из КНР и пяти их сотрудников за транспортировку иранской нефти. Новые ограничения коснутся Kunlun Holding Company и COSCO Shipping Tanker (Dalian), которые владеют несколькими фирмами, уже внесенными в санкционные списки США.

"Мы вводим санкции против некоторых китайских компаний за сознательное участие в крупных сделках по транспортировке нефти из Ирана … вопреки санкциям США", — следует из распространенного заявления Помпео. Он констатировал, что его страна продолжает давить на Тегеран экономическими методами, и это коснется всех, кто помогает режиму.

В свою очередь, МИД КНР выступил с заявлением, осуждающим введение новых санкций США. В министерстве констатировали, что сотрудничество Китая с Ираном было легитимным и законным.

КИТАЙ НЕ ПОСТРАДАЕТ

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, новые санкции направлены, прежде всего, на Иран, а на Китае значительным образом не отразятся. Полагаю, что Иран пострадает больше, так как именно он является их конечной целью. Оценить потери китайских компаний, в отношении которых они были введены, и насколько упадет экспорт Ирана, на мой взгляд, невозможно", — говорит ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.

Однако далеко не факт, что и по Ирану удастся нанести удар, который приведет к существенному ущербу в экономике. По мнению аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, даже если новые санкции США ставят такую цель, то это вряд ли получится. У страны было 40 лет, чтобы научиться обходить санкции, и она все это время умудрялась экспортировать нефть, а также получить себе в союзники даже некоторые европейские страны, которые готовы разрабатывать системы логистики в обход американских санкций и покупать иранскую нефть.

РЕАКЦИЯ РЫНКА НЕФТИ

Но краткосрочный эффект от этих санкций, конечно, существует. Он заключается в том, что трейдеры нефти в Азии были вынуждены отменить уже зафрахтованные объемы, поставляемой компаниями Kunlun Holding Company и COSCO Shipping Tanker (Dalian) нефти. На данный момент они по-прежнему находятся в неведении, будет ли танкерам позволено доставить уже загруженную нефть, или ее придется перегружать на другие суда, не находящиеся под санкциями.

"Это потеря в несколько десятков миллионов долларов для китайских компаний и их клиентов, впрочем, думаю, эти их риски застрахованы", — добавил Антонов.

Эксперты указывают, что рынок нефти отреагировал на информацию о санкциях небольшим ростом, поскольку счел, что их влияние на предложение нефти в мире будет незначительным. "Иран экспортировал в августе в Китай 0,8 млн баррелей нефти в сутки. Я считаю, что даже падение экспорта в два раза не окажет на рынок шоковый эффект, так как в короткие сроки падение будет компенсировано ростом добычи других стран", — говорит Сидоров.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, отразиться на ценах на нефть санкции могут лишь опосредованно — как возможный фактор для эскалации геополитического напряжения между Ираном и США. "Но вообще против Ирана введены куда более серьезные санкции, поэтому это выглядит как капля в море. Сейчас важнее ситуация с торговой войной и оперативное восстановление мощностей в Саудовской Аравии", — считает она.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Что касается торговой войны США и КНР, то это, по ее мнению, скорее параллельная история. В торговле между странами происходит "война пошлин" из-за экономических причин и дисбалансов, и новые санкции за транспорт иранской нефти вряд ли повлияют на ход переговоров и уж тем более не ухудшат состояние экономики Китая.

В свою очередь, Сидоров полагает, что они могут косвенно осложнить переговоры, повлияв на отношения между странами по иранскому вопросу.

"Однако, согласно заявлению Помпео, санкции все же направлены на подавление правящего режима в Иране, поэтому вряд ли связаны с торговыми войнами с КНР", — заключил он.

Санкционная борьба США с Ираном и торговая война США с Китаем формально не связаны, согласен Антонов. Но эти санкции являются частью новой экономической парадигмы, в которой крупнейшая экономика на планете пытается навязать свою волю другим суверенным государствам.

"В одностороннем порядке она нарушает тот базис свободной торговли, который годами создавался в рамках ВТО и ООН, и который базировался на принципах взаимной выгоды в торговле", — заключил он.