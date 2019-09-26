ЛОНДОН, 26 сен — ПРАЙМ. Негативные последствия выхода Великобритании из ЕС при любом его сценарии могут длиться более 10 лет, сопровождаясь тяжелыми переговорами между двумя сторонами. Такое мнение высказал РИА Новости председатель совета директоров "Фосагро", бывший глава Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле.

По его мнению, самое страшное, что может произойти для экономик и финансовых рынков обеих сторон – выход Великобритании из ЕС без заключения соглашения об условиях Brexit. При этом шансы того, что сделки не будет, составляют 60%, считает Роле.

"Маловероятно, что Еврокомиссия согласится на сделку в конце следующего месяца, если Великобритания не изменит свою позицию, что тоже вряд ли произойдет. Так что вероятность заключения сделки очень низка", — отметил он.

Однако не стоит исключать того, что британское правительство и парламент предпримут много действий, которые могут так или иначе повлиять на исход дела, считает собеседник агентства.

"Если Brexit произойдет 31 октября без сделки, то ситуация будет очень сложной. Британия и ЕС были вместе на протяжении 40 лет, и это не может прекратиться в одну ночь. К тому же я не уверен, что (обеими сторонами) было сделано много работы по всем направлениям", — добавил он.

"По моему мнению, нам предстоит как минимум 10, а может быть, и больше лет очень сложных, политически чувствительных и автоматически болезненных переговоров, чтобы решить все эти комплексные и технические проблемы. Я считаю, что это будет травма, которая будет длиться еще много лет", — заключил он.