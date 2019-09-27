МОСКВА, 27 сен — Dow Jones. ДАННЫЕ: Согласно уточненным данным, во 2-м квартале рост экономики США замедлился. Ожидается, что до конца этого года рост будет оставаться медленным, а главной причиной этого будет продолжающаяся торговая война с Китаем.

Согласно опубликованным в четверг официальным данным, в апреле-июне ВВП в годовом исчислении вырос на 2%. Данные совпали с предыдущей оценкой. Одним выстрелом двух зайцев: США бьют санкциями по Ирану и Китаю

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ: Весной расходы потребителей были исключительно сильными, хотя оценка их роста была понижена правительством до 4,6% с 4,7%. Потребители несколько меньше тратили на готовую еду.

На расходы потребителей приходится почти 70% экономической активности в США. В течение многих лет потребителей поддерживает сильный рынок труда, который обеспечивает рост зарплат и крайне низкий уровень безработицы.

Сокращение инвестиций компаний пересмотрено до 1,4% с 1,1%, что отражает более существенное падение расходов в производственном секторе. На тяжелой промышленности негативно отразился торговый конфликт с Китаем, сильный доллар и неустойчивость мировой экономики.

Во 2-м квартале прибыли компаний до уплаты налогов выросли на 3,8%. Неплохо, но хуже, чем предыдущие 5,3%.

Государственные расходы выросли на 4,8%, а не на 4,5%, как предполагала предыдущая оценка. Власти больше тратили на строительство дорог и зданий.

Большинство других данных по ВВП остались почти без изменений. После первой оценки данные по ВВП пересматриваются дважды.

КАРТИНА В ЦЕЛОМ: Рост экономики начал замедляться еще весной, несмотря на сильные расходы потребителей. Впереди больших перемен не ожидается.

Опрошенные MarketWatch экономисты прогнозируют, что в 3-м и 4-м кварталах рост экономики США составит примерно по 2%.

Основным тормозом роста остается продолжающийся торговый конфликт с Китаем. Если он не будет быстро разрешен, рост американской экономики, видимо, будет сдержанным. Конфликт негативно отразился на экспорте, производстве, сельском хозяйстве и инвестициях компаний. Попытки Демократической партии добиться импичмента Трампа не помогут.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКОНОМИСТЫ: "Мы ожидаем, что экономика избежит рецессии, но торговая война и президентские выборы в следующем году означают, что перспективы более неопределенные, чем обычно", — говорят экономисты Capital Economics.

— Автор Jeffry Bartash; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ