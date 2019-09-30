МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Мошенники для звонков клиентам банков в основном используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

"Основным источником информации для банковских мошенников являются базы ГИБДД, Росреестра и операторов парковочного пространства. Например, информация операторов парковки доступна через платные сервисы в телеграм-ботах", — сказал собеседник агентства, отметив, что в основном под прицел злоумышленников попадают клиенты банков, на которых зарегистрированы автомобиль или недвижимость.

Доступность огромного объема персональной информации о клиентах банков, которые можно компилировать с данными специализированных баз, позволяет собрать практически полное досье на человека, указывает гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

"Таким образом, мошенник, имеющий досье на клиента, и используя методы социальной инженерии, может полностью ассоциироваться с какой-то крупной компанией с хорошей репутацией и дальше запрашивать любую информацию", — отмечает он.

Многократно снизить риски мошеннических операций и социальной инженерии можно, если банки перестанут использовать смс- и пуш-уведомления для подтверждения операций в дистанционных каналах, а начнут использовать мобильную аутентификацию и подпись в смартфоне, считает коммерческий директор SafeTech (резидент фонда Сколково) Дарья Верестникова.

Ведущий тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Анастасия Баринова объясняет успех телефонных мошенников тем, что они являются не только опытными психологами, которые могут запугать и "загипнотизировать" жертву, а также тем, что владеют огромным объемом персональной информации о клиентах банков, которая оказалась в их распоряжении.

"Источником могут послужить и социальные сети, на которые сами жертвы оставляют персональную информацию, утечки из банков или от сотовых операторов. Плюс закрытые площадки в теневом сегменте интернета, где продаются огромные данные информации, в том числе о клиентах банков. Из всех этих источников злоумышленники получают информацию о потенциальных жертвах и из-за этого их истории становятся максимально правдоподобными", — отмечает эксперт.

По данным газеты "Коммерсант", ЦБ и российские банки этим летом зафиксировали резкий рост числа мошеннических звонков клиентам кредитных организаций, в том числе с подменой номера банка — за это время регулятор направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых поступали звонки клиентам банков.