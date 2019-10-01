МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Российские банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября при выдаче заемных средств будут обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) физлиц.

Банки и МФО будут рассчитывать ПДН по кредитам от 10 тысяч рублей как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. Банк России не раз заявлял, что фиксирует рост долговой нагрузки россиян. Так, в сентябре регулятор сообщил, что кредитная нагрузка населения превысила пик 2013-2014 годов в 75% российских регионах.

Тем не менее, большинство банков уже и так оценивают долговую нагрузку заемщиков при выдаче кредитов, и придерживаются консервативной кредитной политики. По этой причине нововведение вряд ли окажет сильное влияние на темпы роста рынка розничного кредитования и не отразится на рынке потребительского кредитования, заявили РИА Новости генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

"Мера по ограничению ПДН будет применяться только для новых кредитов и существующих заемщиков практически не затронет. Полагаю, что гражданам не будут автоматически отказывать в кредите только из-за повышенной долговой нагрузки, если он в целом является приемлемым клиентом для банка", — считает Александрович. По его словам, в настоящее время на погашение платежей по кредитам более 50% своего дохода отдают около 15,7% заемщиков.

По мнению Волкова, потенциально ПДН мог бы повлиять на ограничение выдачи гражданам с высокой долговой нагрузкой. "Их в настоящее время около 5 миллионов человек (около 11% от всех заемщиков). Но фактически этих граждан банки и сейчас уже практически не кредитуют. Также вполне возможно, что введение ПДН может коснуться некоторых групп заемщиков МФО. В частности, сегмента "займов до зарплаты" свыше 10 тысяч рублей", — сказал он.

По расчетам бюро кредитных историй "Эквифакс", нововведения, связанные с ПДН, затронут примерно 10% заемщиков, большинство из которых имеют высокую долговую нагрузку в МФО или одновременно в банках и микрофинансовых организациях. "Наиболее сильное влияние ПДН окажет на рынок микрофинансирования, для которого не так характерна ситуация с избытком капитала", — сказал агентству глава "Эквифакса" Олег Лагуткин.