МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Эксперимент по маркировке ряда видов табачной продукции, включая сигары и кальянный табак, начинается в России 1 октября, он пройдет до 30 июня 2020 года, соответствующее постановление правительства РФ было опубликовано на официальном портале правовой информации в понедельник.

В рамках пилотного проекта предполагается маркировать сигары, сигариллы, биди (тонкие сигареты, распространенные в Азии), кретек (индонезийские сигареты, состоящие из смеси табака и гвоздики), а также курительный, трубочный, жевательный, нюхательный табак и табак для кальяна.

Среди целей пилотного проекта — определение целесообразности отказа от маркировки акцизными марками табачной продукции, которая ввозится в Россию, а также проработка механизма использования сведений, содержащихся в системе маркировки, при контроле полноты уплаты акцизов в отношении табачной продукции.

Оператором эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В Центре сообщили РИА Новости, что работа с отраслью ведется уже на протяжении нескольких месяцев, в рабочую группу по маркировке входит более 30 компаний — производителей и импортеров альтернативной табачной продукции.

"С отраслью проводятся рабочие встречи, происходят обследования производственных площадок. Коды маркировки производители и импортеры будут получать через уже существующую систему, которая используется для маркировки сигарет и папирос. Она показала свою надежность на больших объемах выпускаемой продукции и сложностей для новых участников не вызовет", — сказал руководитель направления "Табак" ЦРПТ Ян Витров.

В России действует обязательная маркировка сигарет и папирос цифровым кодом Data Matrix. Производство данной продукции без маркировки запрещено с 1 июля 2019 года. При этом сигареты, произведенные до ввода обязательной маркировки, могут свободно обращаться на рынке до 1 июля 2020 года. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.