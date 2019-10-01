МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Cтавка налога на добавленную стоимость (НДС) для пальмового масла с 1 октября в России повышается до 20% с действовавшего до этого льготного уровня в 10%, соответствующий закон, предусматривающий увеличение ставки, президент РФ Владимир Путин подписал в начале августа.

Правительство и Госдума в июле предложили отменить льготы по НДС для продуктов с пальмовым маслом, повысив налог до 20%. Дополнительные доходы бюджета от отмены льготы по НДС для пальмового масла оценивались в 4,5-5 миллиардов рублей.

Депутаты также указывали, что применение стандартной ставки НДС сделает менее выгодным использование пальмового масла в пищевой промышленности, а у российских потребителей появится больше возможностей покупать действительно натуральные молочные продукты или сладости.

Пальмовое масло незаменимо при производстве целого ряда продуктов кондитерской отрасли из-за своих уникальных характеристик. Между тем, риск повышения цен на продукцию с использованием заменителей молочного жира "не будет существенным из-за косвенного характера налога", а само влияние этой меры на себестоимость можно будет оценить "минимум через два квартала", сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев.

"Изменение цен, безусловно, отразится на привлечении оборотных средств, повлияет на стоимость кредита повлияет, но, на наш взгляд, не настолько существенно. Но, поскольку пальмовое масло используется для производства продуктов нижней ценовой категории, для социально необеспеченных слоев населения последствия повышения НДС могут быть чувствительными", — сказал Мальцев.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2018 году составил 1,06 миллиона тонн на сумму 748,77 миллиона долларов. Основными странами-поставщиками пальмового масла в РФ стали Индонезия (891,77 тысячи тонн, 84,1% в общем объеме импорта) и Малайзия (86,99 тысячи тонн, 8,2%), на третьем месте — Нидерланды (48,492 тысячи тонн, 4,6%).