МОСКВА, 1 окт /ПРАЙМ/. Налог на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод, включая виноград, в России c 1 октября снижается до 10% до 20%, соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал в начале августа.

Льготная ставка налога для фруктов и ягод позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов, чтобы покрыть потребности потребления внутри страны, пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Возможные потери федерального бюджета в результате снижения налоговой ставки составят около 20 миллиардов рублей, но будут компенсированы за счет дополнительных налоговых поступлений от расширения отечественного производства плодово-ягодной продукции, говорилось в заключении бюджетного комитета Совета Федерации.

Решение снизить НДС в России на плодово-ягодную продукцию до 10% "позволит несколько улучшить экономику производителей продукции и ограничить рост цен на плодово-ягодную продукцию", сказала РИА Новости пресс-секретарь Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Ирина Нагайцева.

В частности, такая мера призвана простимулировать приток средств в инвестпроекты по закладке садов интенсивного и суперинтенсивного типа, дающих большую урожайность и долю выхода товарного яблока. По словам Нагайцевой, такая продукция востребована на российских прилавках, но садоводство, особенно суперинтенсивного типа, очень высокозатратно. "Так, на закладку 1 гектара высокоинтенсивного яблоневого сада требуется около 10 миллионов рублей", — сообщила эксперт.

Согласно данным Ростатата, по итогам 2018 года валовой сбор плодово-ягодных насаждений в хозяйствах всех категорий в РФ составил 33,37 миллиона центнеров, на 24,4% выше, чем в 2017 году, урожайность выросла на 23,2%, до 96 центнеров с гектара убранной площади. Валовой сбор в сельскохозяйственных организациях составил около трети от этого объема: в 2018 году он вырос на 43,4%, до 10,46 миллиона центнеров, урожайность — на 39,4%, до 111,6 центнера с гектара.