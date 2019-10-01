ЕРЕВАН, 1 окт — ПРАЙМ. Профицит бюджета РФ по итогам 2019 года может быть больше ожидающихся 0,6% ВВП, заявил журналистам первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов.

Согласно материалам к проекту бюджета РФ на 2020-2022 годы, внесенным в Госдуму, правительство России понизило оценку ожидаемого профицита бюджета РФ по итогам 2019 года до 0,6% ВВП с ранее ожидавшихся 1,7% ВВП.

"0,6%? Мне кажется, будет побольше", — сказал Силуанов.

Он также отметил, что во второй половине года запланирован большой объем трат на нацпроекты. "У нас наибольший объем трат, особенно на национальные проекты, во второй половине года идет", — добавил глава Минфина.

Расходы бюджета в текущем году составят 19,310 триллиона рублей вместо ранее планировавшихся 18,293 триллиона рублей. Доходы теперь ожидаются на уровне 19,952 триллиона рублей вместо утвержденных текущим законом о бюджете 20,175 триллиона рублей.

По словам Силуанова, правительство РФ пока не рассматривало предложения Минэкономразвития по программе приватизации на 2020-2022 годы, планирует обсудить их с заинтересованными ведомствами.

"Предложения будем рассматривать", — заявил Силуанов, отвечая на вопрос о предложениях Минэкономразвития по программе приватизации на следующую трехлетку.

Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, внесенный в понедельник в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на соответствующий период, предусматривает снижение доли участия РФ в "Русгидро", "Совкомфлоте", "Транснефти", "Ростелекоме", "Россетях" и ОЗК.

"Надо посмотреть предложения, обсудить с заинтересованными ведомствами — как обычно это делается", — заявил Силуанов, отметив, что документ пока находится в работе.

Согласно внесенному в парламент документу, конкретные сроки и способы приватизации компаний будут определяться правительством РФ с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов. При этом Минфин не закладывал в проект бюджета поступлений от продажи крупных активов.