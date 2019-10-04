МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ, Анна Подлинова. В конце следующей недели состоятся очередные торговые переговоры США и Китая. Стороны будут обсуждать ситуацию с ростом пошлин, которая сложилась вследствие идущей с 2018 года торговой войны. За это время встречи проводились несколько раз, однако никаких позитивных шагов предпринято не было. Наоборот, тарифы продолжают расти.

Последние несколько месяцев на глобальных рынках царит напряженность, которая вызвана целым рядом факторов, отмечают опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Это и замедление глобальной экономики, и торговые конфликты США с Европой и Китаем. За предстоящей встречей рынки будут следить особенно внимательно: год подходит к концу, и инвесторы становятся все тревожнее.

В любом случае пока рано говорить о появлении новых трендов: защитные активы продолжат восходящую динамику, на рисковые — сохранится давление. Инвесторы не надеются на позитивный исход переговоров двух стран, однако не исключено, что они преподнесут сюрприз.

СОСТОЯНИЕ РЫНКА

До начала переговоров, которые пройдут в конце следующей недели, произойдет еще несколько важных событий, замечает старший аналитик компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

"Сегодня очень важные данные по рынку труда в США, после этого речь главы ФРС. Статистика может оказаться неудачной, но Джером Пауэлл будет сглаживать углы и уверять всех в готовности поддержать экономику и, как следствие, рынок. Предстоящие переговоры могут оказать влияние на рынки уже постфактум, когда будут первые результаты", — говорит он.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Айнур Дуйсембаевой, в преддверии торговых переговоров внимание инвесторов будет сосредоточено на статистике, которая с начала года характеризует повсеместное замедление деловой активности. Так, PMI за сентябрь указывает на замедление не только в производственном секторе в США, но и в секторе услуг. На этом фоне вкупе с выходящей статисткой на следующей неделе участники рынка продолжат переоценивать темпы роста прибылей компаний и дальнейшие действия Центробанков. На текущий момент рынок закладывает 90% вероятность понижения ставки ФРС США на заседании в октябре.

В настоящее время глобальные рынки весьма напряжены, отмечает руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов. Напряженность вызвана целым комплексом факторов, которые появились не вчера и не позавчера, и давят на рынки по крайней мере последние несколько месяцев.

"Однако участники рынка до сих пор предпочитали их не замечать, и только с началом четвертого квартала их, что называется, прорвало", — говорит Пахомов.

Что это за факторы? В первую очередь это, конечно, замедление темпов роста глобальной экономики, чему содействует, в том числе и продолжающая торговая война между Китаем и США, а также между Европой и США. Поэтому глобальные рынки будут очень пристально следить за переговорами и в их преддверии может быть даже замрут в ожидании важных событий, подчеркивает эксперт.

ДОЛЛАР, НЕФТЬ И ЗАЩИТА

В начале предстоящей недели инвесторы, ввиду высокой неопределенности в итогах переговоров, а также слабой макростатистики, будут придерживаться консервативного подхода к инвестированию, считает Дуйсембаева. Ожидается сохранение давления на рисковые активы, включая цены на нефть.

"Защитные активы" – золото и трежерис – продолжат восходящую динамику, как на фоне высоких рисков, так и на фоне ожиданий участников рынка по более агрессивному монетарному стимулированию со стороны ФРС США. Индекс доллара продолжит торговаться в узком коридоре, учитывая с одной стороны рост ожиданий по снижению процентных ставок (давление на доллар), с другой стороны — сохранения более сильных макроэкономических показателей США относительно мировых (укрепление), говорит эксперт.

"Если будут достигнуты договоренности по определенной паузе в эскалации, мы ожидаем возврата аппетита к риску. Возможен позитивный сюрприз", — не исключает она.

По мнению Пахомова, ожидать появления каких-либо новых трендов в поведении основных мировых активов не стоит, все уже более–менее понятно. Доходность по американским облигациям будет медленно, но верно ползти вниз, доллар будет пытаться понемногу слабеть, но это у него будет плохо получаться, а на золото сохранится умеренный спрос.

"С нефтью сложнее, поскольку эта "штучка" сейчас полна политики и цена часто зависит от того, кто, где и когда выстрелит. В случае, если стрельбы не будет, то глобальный тренд по нефти тоже уже обозначен – вниз, вниз и вниз. И этому, конечно, будет способствовать ожидания замедления мировой экономики", — подчеркивает эксперт.

В свою очередь Ананьев отмечает, что трэжерис уверенно восстанавливаются после распродажи первой половины сентября, и вряд ли что-то помешает им расти дальше: на рынках слишком неспокойный фон. Индекс доллара ждет речи Пауэлла. Готовность ФРС снижать ставки локально продавит его вниз, хотя в целом тренд восходящий.

Золото также смотрит на речь главы ФРС: намек на понижение ставки придаст драгметаллу импульс вверх, так как падение общего уровня доходностей — лучший катализатор его роста. Нефть будет ориентироваться на макростатистику, касающуюся глобального роста, и ситуацию в нефтедобывающих странах. Военно-политические трения утихли. Поднять цену на "черное золото" может ряд заявлений стран ОПЕК+, поэтому по нефти ожидается отскок вверх от текущего уровня, полагает эксперт.

А ЧТО РОССИЯ?

Российский рынок остается частью глобального рынка, и все процессы, которые разворачиваются на мировых рынках также будут отражаться и на российском, говорит Пахомов. Чего-то особо хорошего ожидать не следует — рынок акций будет идти вниз вместе с мировыми фондовыми рынками, а российская валюта будет умеренно слабеть при сползании вниз нефтяных котировок.

"А при их обвале рублю, конечно, придется не сладко. И все же пока фатальный сценарий не просматривается", — отмечает Пахомов.

По словам Ананьева, российские рынки меньше вовлечены в мировую повестку, но общее направление будет соответствовать глобальной динамике. ММВБ и РТС пытаются остановить спад, но более вероятен сценарий плавного движения вниз и в бок, полагает он.

ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА

Ананьев не надеется на позитивный исход переговоров: все ситуативные договоренности, во-первых, могут быть впоследствии отвергнуты (такое было летом по инициативе Трампа), а во-вторых, даже в случае принятия, они не будут определять ничего важного.

"Отношения Китая и США бесконечно сложны, две крупнейшие экономики не просто торгуются по тарифам, а решают вопрос экономического превосходства. Ни одна страна не откажется от лидерства в пользу другой ни по одному действительно важному вопросу", — уверен он.

Он пессимистично смотрит на всю торговую историю, так как в нее постоянно включаются новые переменные, поэтому торговая война рискует стать бесконечной, отмечает аналитик.

Пахомов соглашается, ожидать каких-либо слишком позитивных движений на рынке точно не стоит.

"Какая-то надежда все-таки есть, но она невелика. Китаю не выгодно заключать сделку на американских условиях, и он будет максимально тянуть время, загоняя Трампа в цейтнот, связанный с началом предвыборной гонки. Так что будет много улыбок и рукопожатий, но скорее всего все действительно ограничится созданием еще каких-нибудь согласительных комиссий и словесными интервенциями", — считает он.

Дуйсембаева также не ожидает достижения существенного прогресса по итогам переговоров, учитывая сохранение разногласий по основным пунктам. Однако, при ухудшении макроэкономической статистики в обеих странах, стороны могут договориться об определенной паузе в дальнейшей эскалации торгового конфликта, заключает она.