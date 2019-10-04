МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Акционеры группы "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, приняли решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли в размере 6,993 миллиарда рублей из расчета 54 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Выплаты будут производиться из части нераспределенной чистой прибыли, сформированной по состоянию на 31 декабря 2018 года. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 15 октября 2019 года.

"Акционеры ПАО "ФосАгро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сегодня на внеочередном общем собрании в форме заочного голосования приняли решение о выплате дивидендов в объеме 6,993 миллиарда рублей из расчета 54 рубля на обыкновенную акцию", — сказано в сообщении.

В конце сентября совет директоров "Фосагро" утвердил новую дивидендную политику компании, базой для расчета выплат станет свободный денежный поток. Дивиденды планируется выплачивать на ежеквартальной основе.

На дивиденды планируется направлять более 75% свободного денежного потока, если соотношение "чистый долг/EBITDA" будет меньше 1,0. Если отношение чистого долга к EBITDA будет более 1, но менее 1,5, то на дивиденды может быть направлено 50-75% свободного денежного потока, если соотношение превысит 1,5 — менее 50% свободного денежного потока.

"Нижним порогом выплаты дивидендов устанавливается 50% от скорректированной чистой прибыли компании, что соответствует верхней границе прежней дивидендной политики. Новая политика позволит "ФосАгро" обеспечить правильный баланс дивидендных отчислений с программой развития, реализацией социально значимых программ и долговыми выплатами", — отметил гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев.

Группа "Фосагро" включает АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%.