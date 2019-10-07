САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт /ПРАЙМ/. Сбербанк после утечки готовит комплексное предложение по совершенствованию собственной системы безопасности и профильного регулирования в целом, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Мы разрабатываем сейчас комплексную программу. Не только внутри банка, мы выйдем еще с рядом предложений… Мы готовим комплексное предложение, потому что эта проблема понятна, она универсальна для всех. Мы готовим предложение по улучшению регулирования и так далее", — сказал он в кулуарах форума "Диалог Форт-Росс".

В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. В субботу в банке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой, и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.