МОСКВА, 15 окт — Dow Jones. Федеральная резервная система США может вновь снизить процентные ставки, чтобы уберечь экономику страны от сохраняющихся рисков для роста, главным из которых является высокий уровень неопределенности перспектив международной торговли. Об этом во вторник заявил президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард.

Выступая в Лондоне, он отметил, что экономика США замедляется и сталкивается с несколькими "понижательными рисками", которые могут потребовать дальнейших защитных мер со стороны центрального банка. "Мы могли бы сделать больше", — сказал Буллард.

Он предполагает, что неопределенность дальнейших торговых отношений США с Китаем и другими крупными экономиками мира будет сохраняться в течение следующих нескольких лет. США и Китай заключили перемирие в торговой войне, но еще не разрешили возникших противоречий. "Денежно-кредитная политика США не может реагировать на все изменения в ходе торговых переговоров", — сказал он.

В ходе сентябрьского заседания ФРС Буллард голосовал за более значительное, чем другие руководители, понижение процентной ставки. По его словам, курс центрального банка может измениться, если экономике США удастся избежать более резкого замедления.

"Мы можем отказаться от данных мер в 2020 и 2021 годах", — сказал он.

— Автор Paul Hannon, Paul.Hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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