МОСКВА, 16 окт — Dow Jones. По словам представителей сторон, переговоры между Великобританией и ЕС, на которых обсуждается проект плана Brexit, продолжились в среду. Во вторник они затянулись до поздней ночи, но ключевые проблемы так и не были решены.

Во второй половине дня в среду главный переговорщик со стороны ЕС Мишель Барнье должен встретиться с дипломатическими представителями стран блока и сообщить им, рекомендует ли он лидерам ЕС подписывать соглашение на запланированном на четверг и пятницу саммите. Вместе с тем участники переговоров сообщили, что обсуждение, продолжавшееся до половины второго ночи, может затянуться на всю среду и Барнье будет вынужден огласить свое решение непосредственно перед саммитом.

До запланированного на 31 октября выхода Великобританией остается около двух недель. Во вторник стороны сблизили позиции по проекту соглашения, но дипломаты предупреждают, что политические препятствия сохраняются.

"Команды работали до глубокой ночи и продолжают продвигаться вперед", — сказал в среду представитель правительства Великобритании.

Даже если Великобритания и ЕС достигнут соглашения, премьер-министру Борису Джонсону потребуется, чтобы британский парламент, в котором представлены разные точки зрения, утвердил его. Ранее в этом году законодатели трижды отвергали соглашения, согласованные предшественницей Джонсона Терезой Мэй.

Во вторник вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился в Лондоне с несколькими наиболее преданными сторонниками Brexit из Консервативной партии и лидерами Демократической юнионистской партии Cеверной Ирландии, которая поддерживает в парламенте правительство.

После встречи председатель ДЮП Арлин Фостер сказала, что "разногласия остаются, и требуется дальнейшая работа", подчеркнув, насколько трудно Джонсону будет добиться одобрения парламента.

Вместе с тем законодатель Сив Бейкер, лидер группы сторонников Brexit, которая в основном голосовала против предложений Мэй, сказал во вторник, что очень надеется на достижение "приемлемого" соглашения.

Во второй половине дня в среду члены правительства Великобритании будут проинформированы о состоянии переговоров.

В среду утром пара фунт/доллар США снизилась после роста более чем на 1,4% во вторник на оптимизме вокруг сделки по Brexit.

В последние дни представители ЕС говорят, что трудно представить себе, как соглашение может быть подготовлено к запланированному на четверг и пятницу саммиту ЕС, предполагая, что может потребоваться еще один саммит ближе к 31 октября или перенос срока выхода.

В прошедшие выходные переговоры интенсифицировались, когда правительство Великобритании сделало новые предложения по сложной проблеме границы в Ирландии. Джонсон настаивает, что выведет страну из ЕС 31 октября с соглашением или без него.

Сейчас главная тема переговоров состоит в том, как после Brexit избежать установления физической границы между Северной Ирландией, которая является частью Великобритании, и Ирландской Республикой, которая остается частью ЕС.

Ранее в октябре Джонсон пошел на существенную уступку, согласившись на то, чтобы в Северной Ирландии продолжали действовать правила ЕС.

В последние дни Великобритания также предложила особые условия таможенного партнерства, и стороны конкретизируют это предложение.

Обсуждается, что формально Северная Ирландия будет оставаться часть таможенной территории Соединенного Королевства. На практике же товары, перемещаемые в Северную Ирландию из других регионов страны, будут проходить таможенный контроль ЕС, а компаниям Северной Ирландии потом будут возвращаться пошлины, если в Великобритании они ниже, чем в блоке.

Вместе с тем в ЕС обеспокоены тем, что на общий рынок через Северную Ирландию смогут попадать товары, представляющие риск для здоровья или с уклонением от уплаты пошлин и налогов. Видимо, Джонсону будет нелегко заручиться политической поддержкой такой сделки.

Сторонам также предстоит договориться о том, будет ли Северная Ирландия иметь право соглашаться или не соглашаться с такими предложениями и в какой форме.

По словам представителей Великобритании, стороны работают над формулировками, которые могут быть включены в официальный проект соглашения.

"Естественно, любое соглашение должно устраивать всех. Всех в Соединенном Королевстве и всех в Европейском союзе", — сказал Барнье во вторник утром.

Каким бы ни было соглашение, требуется его утверждение британским парламентом, который ранее отклонил три варианта, согласованные предшественницей Джонсона Терезой Мэй.

Если на этой неделе соглашение будет достигнуто или если переговоры прервутся, ожидается, что британский парламент соберется 19 октября. Это будет лишь четвертым его заседанием в субботу после начала Второй мировой войны в 1939 году.

Ранее парламент принял закон, согласно которому правительство должно просить ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, если к 31 октября соглашение не будет достигнуто. Однако пока сложно сказать, произойдет ли это, поскольку Джонсон настаивает на том, что Великобритания выйдет из блока в конце октября независимо от того, будет ли заключена сделка.

Каким бы ни было соглашение, британские законодатели будут внимательно его изучать, причем некоторые проевропейски настроенные парламентарии будут стремиться к проведению повторного референдума о Brexit. Кроме того, перенос срока выхода на более позднюю (чем 31 октября) дату может потребоваться, даже если соглашение будет достигнуто в октябре, чтобы превратить его в договор и ввести в действие в ЕС и в Великобритании.

— Авторы Laurence Norman, laurence.norman@wsj.com и Max Colchester, max.colchester@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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