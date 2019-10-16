ВАРШАВА, 16 окт – ПРАЙМ. Соглашение с Великобританией о Brexit может быть принято в четверг, заявил глава Евросовета Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN.

"Через 7-8 часов все станет ясно. Я рассчитываю получить текст до полудня, чтобы страны-члены могли ознакомиться с его деталями", — сказал Туск.

При этом он не исключает неожиданностей со стороны Великобритании. "Все идет хорошо, но с Brexit и нашими британскими партнерами все возможно", — сказал глава Евросовета.

Он отметил что основные положения соглашения готовы. "Теоретически завтра мы могли бы принять это соглашение с Великобританией и избежать хаоса, связанного с неконтролируемым выходом Великобритании", — заявил Туск.

На данный момент Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября. Опасаясь, что премьер-министр Борис Джонсон может вывести страну без соглашения, британские парламентарии приняли закон, обязывающий премьера просить о трехмесячной отсрочке при отсутствии на момент 19 октября соглашения с ЕС. Документы, представленные правительством в сессионном суде Эдинбурга, утверждали, что Джонсон последует требованию закона, несмотря на то, что сам премьер постоянно говорит, что Британия выйдет 31 октября из ЕС "в любом случае".