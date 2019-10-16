МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Рост промпроизводства в четвертом квартале замедлится до 1,2-1,5% в годовом выражении на фоне слабой динамики индексов PMI и сохранения действия сделки ОПЕК+, говорится в обзоре Минэкономразвития "О динамике промышленного производства. Октябрь 2019 года".

По данным Росстата, рост промышленного производства в РФ в сентябре ускорился в годовом выражении до 3% с августовских 2,9%, по итогам девяти месяцев составил 2,7% против 3% за аналогичный период прошлого года.

"Промышленное производство четвертый месяц подряд демонстрирует устойчивый рост темпом около 3%. В сентябре индекс промышленного производства увеличился на 3,0% (после 2,9% год к году в августе). Рост показателя в целом за третий квартал 2019 составил 2,9% год к году. Вместе с тем с учетом слабой динамики индексов PMI и сохранения действия договоренностей ОПЕК+ об ограничении добычи ожидается снижение темпов роста промышленного производства в четвертом квартале до уровня 1,2–1,5% в годовом выражении", — говорится в документе.

По данным исследовательской организации Markit, индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре 2019 года упал до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта c 49,1 пункта в августе.

Комментируя эти данные, министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что они вызывают тревогу, но нужно смотреть более длительную перспективу.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что промышленное производство по итогам 2019 года вырастет на 2,3%.