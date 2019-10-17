БРЮССЕЛЬ, 17 окт — ПРАЙМ. Европарламент не будет голосовать по договору об условиях Brexit, пока его не одобрит парламент Великобритании, говорится в заявлении Европарламента.

В четверг стало известно, что переговорщики от Евросоюза и Великобритании достигли договоренности по выходу страны из союза (Brexit) перед саммитом глав государств ЕС.

"Парламент напомнил, что он не будет проводить голосование по согласию до тех пор, пока парламент Великобритании не одобрит соглашение с ЕС", — говорится в нем.



