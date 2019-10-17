БРЮССЕЛЬ, 17 окт – ПРАЙМ. Страны ЕС одобрили на саммите в Брюсселе обновленную сделку по Brexit, сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.

"Мы завершили обсуждение сделки. Евросовет одобрил ее, и все выглядит так, что мы близки к последней части пути", — заявил Туск журналистам.

В обнародованном параллельно с пресс-конференцией заявлении саммита говорится, что "Евросовет одобряет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза", а также "предлагает ЕК, Европарламенту и Совету предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу 1 ноября".

Саммит ЕС также одобрил политическую декларацию, определяющую рамки будущих отношений между ЕС и Соединенным Королевством.