ПУТИН НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Президент России Владимир Путин в понедельник и вторник посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (последний раз визиты в эти страны прошли в 2007 году). По итогам переговоров Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда было подписано более 20 документов, в том числе хартия о долгосрочном сотрудничестве стран-производителей нефти. По словам Путина, совместные действия Москвы и Эр-Рияда на энергетическом рынке направлены на стабилизацию ситуации и в целом дают позитивные плоды.

В ходе визита президента РФ в ОАЭ были заключены новые сделки между странами на сумму около 1,4 миллиарда долларов. Глава российского государства также ранее отметил, что суверенный фонд Арабских Эмиратов стал одним из первых партнеров РФПИ, и уже реализовано более 45 проектов на 2,3 миллиарда долларов.

ДОГОВОРЕННОСТЬ ПО BREXIT

Как заявил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, Великобритания и ЕС в четверг достигли "справедливого и сбалансированного" соглашения об условиях выхода страны из блока. При этом, хотя премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удалось достичь договоренности, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии уже заявила, что по-прежнему выступает против проекта соглашения о Brexit. Любое соглашение, одобренное европейскими лидерами, должно быть ратифицировано парламентами Великобритании и ЕС. В четверг вечером страны ЕС одобрили на саммите в Брюсселе обновленную сделку по Brexit.

Эти новости сильно повлияли на мировые рынки. Фунт и евро повышались к доллару, а цены на нефть перешли к росту после первоначального снижения. Фьючерсы на Dow Jones повысились на 0,5%. Несмотря на воодушевление на рынках, эксперты указывают на опасения насчет того, что британские законодатели в субботу, 19 октября, на экстренном совещании могут не утвердить эту сделку. Интересно, что по субботам британский парламент собирался лишь четыре раза за последние 80 лет: 2 сентября 1939 года, в начале Второй мировой войны, 30 июля 1949 года, в последний день летней сессии, 3 ноября 1956 года, в дни Суэцкого кризиса, и 3 апреля 1982 года — во время конфликта вокруг Фолклендских островов.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД МВФ…

Во вторник Международный валютный фонд представил обзор мировой экономики (World Economic Outlook, WEO), в котором дал неутешительный прогноз по экономической ситуации в мире. Фонд ухудшил прогноз по росту ВВП РФ — на 0,1%, до 1,1%, по росту ВВП Китая на текущий и следующий годы до 6,1% и 5,8% — на 0,1 и 0,2 п.п. соответственно. Прогноз по росту экономики США на 2019 год понижен на 0,2 п.п., до 2,4%, для еврозоны — на 2019 и 2020 годы — на 0,2 и 0,1 п.п., до 1,2% и 1,4% соответственно. Ожидания по росту мировой экономики ухудшены на 0,2 и 0,1 п.п. — до 3% в 2019 году и до 3,4% — в 2020 году. Наконец, понижен прогноз мировых цен на нефть в 2019 и 2020 годах – сразу на 3,74 и 5,94 доллара — до 61,78 и 57,94 доллара за баррель соответственно. МВФ пересмотрел прогнозы вслед за Всемирным банком, который на прошлой неделе также ухудшил показатели по крупнейшим экономикам мира.

На этом фоне нефть дешевела в пределах 2%, золото из-за увеличения спроса на надежные активы дорожало, рост фондовых индексов также сдерживался опасениями за мировую экономику.

… И СТАТИСТИКА В РФ, ВНУШАЮЩАЯ ОПТИМИЗМ

В четверг сразу два ведомства – Росстат и Минэкономразвития – выдали статистику, согласно которой доходы россиян и рост ВВП РФ показали значительный рост. Так, по данным Росстата, в третьем квартале реальные располагаемые доходы россиян подскочили на 3% при снижении на 0,1% кварталом ранее. При этом Росстат несколько улучшил показатель за второй квартал, прежняя оценка показывала снижение на 0,2%. Реальная заработная плата в августе тоже выросла – на 2,4% по сравнению с годом ранее, среднемесячная начисленная зарплата увеличилась на 6,8%.

По данным Минэкономразвития, рост экономики в сентябре ускорился до 2% с 1,7% в августе (прежняя оценка за август – 1,6%). В третьем квартале ВВП вырос на 1,9% после роста на 0,9% — во втором. МЭР отмечает, что столь резкое ускорение неустойчиво и связано с разовыми факторами. При этом по прогнозу ведомства, рост ВВП в четвертом квартале может замедлиться до 1,4-1,5% год к году.

ПОШЛИНЫ США ПРОТИВ ЕС

В пятницу США ввели новые пошлины в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС, это решение стало результатом решения Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) по иску Соединенных Штатов от 2004 года. В начале октября арбитры ВТО, наконец, подтвердили объём товаров, на который могут быть установлены дополнительные американские пошлины. В рамках компенсации ущерба США, нанесенного Евросоюзом из-за субсидирования Airbus, американская сторона может принять ответные меры по отношению к ЕС на сумму не выше, в общей сложности, 7,496 миллиарда долларов в год, сообщила тогда организация.

Известно, что основная часть новых американских пошлин коснется Франции, Германии, Испании и Великобритании. Между тем еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем в пятницу заявила, что решение США применить пошлины на импорт из ЕС из-за разбирательств по Airbus вынуждает Евросоюз ввести в будущем свои пошлины в рамках дела Boeing. Некоторые российские эксперты при этом не исключают, что обострение споров ЕС и США может сблизить европейцев с Россией.

ПОКА ОТЛОЖЕННЫЕ САНКЦИИ К ТУРЦИИ

Анкара 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В понедельник, 14 октября, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции, в котором описал широкий круг возможных будущих ограничений, включая финансовые. США также приостанавливают переговоры с Турцией о торговом соглашении и повышают до 50% ввозные пошлины на турецкую сталь. В четверг США заявили, что готовы ввести дополнительные санкции, если Анкара не согласится прекратить наступление на севере Сирии.

Однако позднее в этот же день вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что стороны достигли договоренности о прекращении огня на севере Сирии в течение 120 часов. Вслед за этим Пенс сообщил, что Трамп готов отозвать экономические санкции, введенные против Турции, по мере реализации достигнутых договоренностей.