МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Бизнесмен Олег Дерипаска заявил РИА Новости, что считает публикации об обысках в компании Terra Services и сам их факт бездарной попыткой втянуть его во внутриполитические интриги США.

В минувшую пятницу агентство Блумберг написало, что специализирующаяся на недвижимости британская компания Terra Services, которая до прошлого года контролировалась Дерипаской, подверглась в декабре 2018 года обыску по запросу США и теперь американские власти стремятся получить доступ к изъятым тогда документам. В статье говорилось, что это дело выросло из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и могло бы помочь в расследовании против экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Рика Гейтса.

"Вторжение в компанию Terra Services год назад и недавние публикации на эту тему — очередная бездарная попытка втянуть меня во внутренние политические интриги США. Вашингтонские бюрократы безуспешно пытаются обнаружить мою связь с Манафортом, с которым я не пересекался уже много лет, и о чем неоднократно говорил. С упорством, достойным лучшего применения, они ищут то, чего не существует", — заявил Дерипаска, слова которого передал РИА Новости его представитель.