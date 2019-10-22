МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. В России растет количество семей, кому доходов хватает только на еду и одежду. Как следует из данных Росстата, доля таких семей в стране за 2019 год выросла до 49,4%.

В первом квартале текущего года таких семей, кому хватает на еду и одежду, но не хватает на покупку товаров длительного пользования, было 49,2%.

Отмечается, что такой рост произошел за счет сокращения доли самых бедных семей в стране, кому средств хватает только на еду, а покупать одежду и оплачивать ЖКХ затруднительно. Сейчас в РФ таких семей 14,1%. В начале года их было 15,2%.