ЛОНДОН, 22 окт — Dow Jones. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон весьма эффективно блефовал, чтобы заключить сделку по Brexit с Европой. Теперь ему предстоит завершить свой гамбит на игровом поле британского парламента.

Чтобы выйти из тупиковой ситуации, весь год угрожавшей погрузить Великобританию в хаос после ее выхода из Европейского союза, Джонсон выбрал рискованную стратегию. Он запугивал законодателей в ЕС и Великобритании неподконтрольными ему последствиями, одновременно предлагая уступки, на которые Великобритания раньше не осмеливалась идти.

Лидеры Евросоюза, обеспокоенные нарастающей непредсказуемостью британской политики, решили пойти ему навстречу, согласившись на компромиссы, которые раньше называли невозможными.

На этой неделе Борис Джонсон продолжит добиваться утверждения согласованной с ЕС сделки британским парламентом. Многие законодатели предпочли бы иметь больше времени для изучения предлагаемых Джонсоном условий, и поэтому в субботу парламент принял решение, предписывающее ему ходатайствовать перед Евросоюзом об очередном переносе даты Brexit. Но даже если сделка будет утверждена на этой неделе, изменения, которые могут быть внесены впоследствии, все еще могут ее похоронить. В ЕС заняли выжидательную позицию.

Между тем, в отличие от своей предшественницы на посту премьер-министра Терезы Мэй, Джонсон, похоже, близок к тому, чтобы добиться поддержки парламентского большинства. В частности, в субботу его поддержали радикальные противники членства в ЕС из его собственной Консервативной партии.

Теперь ему не хватает всего нескольких голосов от представителей оппозиционных партий. Если сделка Джонсона не будет ратифицирована, Великобританию могут ждать всеобщие выборы или даже референдум, но шансы на успех у Джонсона сейчас выше, чем они когда-либо были у Терезы Мэй.

"Думаю, что шансы на согласование сделки достаточно хороши, — отметил представитель Консервативной партии и сторонник Brexit Иэн Дункан Смит. – Я уверен в этом настолько, насколько можно быть уверенным в чем-либо в этом проклятом месте".

Все три месяца пребывания Джонсона на посту британского премьер-министра его помощники проводили кампанию по продвижению его в качестве конфронтационного и даже беспощадного лидера, который не остановится ни перед чем – даже пойдет на нарушение закона – чтобы обеспечить Brexit. Сам Джонсон тем временем атаковал ключевых европейских лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Мекрель, обаянием, разъясняя им свои цели и проблемы в приватной обстановке.

Сегодня ЕС, где устали от неопределенности вокруг Brexit и непредсказуемости британской политики, хотят, чтобы Великобритания покинула союз с минимальными задержками на условиях, согласованных с Борисом Джонсоном.

Согласование новой сделки на прошлой неделе стало для Джонсона победой, которой мало кто ожидал, когда он стал премьер-министром в июле этого года. Пятидесятипятилетний бывший журналист, славящийся растрепанной прической и яркими изречениями, неустанно твердил одно и то же: Великобритания 31 октября покинет ЕС, со сделкой или без.

В Брюсселе настаивали, что сделка о разводе, с трудом согласованная с Терезой Мэй, обсуждению не подлежит. Между тем она оказалась неприемлемой для многих законодателей даже в Консервативной партии, не говоря уже об оппозиции. Требования пересмотра сделки со стороны Джонсона и заявления о его невозможности со стороны Брюсселя вывели стороны на курс, ведущий к катастрофе: к Brexit без сделки, который, вероятно, серьезно подорвал бы экономику Великобритании, а заодно и некоторых из ее соседей.

Большинство британских законодателей выступали против Brexit без сделки, а угрозы Джонсона называли блефом. Между тем европейские лидеры сочли, что риск этого сценария может вырасти, если Джонсон одержит победу на всеобщих выборах и получит парламентское большинство, которым сейчас не располагает.

Так или иначе, как отметил в четверг один из высокопоставленных представителей ЕС, выбранная Джонсоном "тактика запугивания разводом без сделки сработала".

Меркель убедила Брюссель отказаться от заявлений о невозможности возобновления переговоров по сделке. Ее прагматичная позиция заключалась в том, что Германии и Европе выгодно, чтобы Великобритания после Brexit оставалась их союзником, в том числе в вопросах международной политики и безопасности. Катастрофический Brexit мог бы вызвать глубокий и длительный разлад, который имел бы негативные последствия для единства западного мира, уже подорванного непростыми отношениями между ЕС и президентом США Дональдом Трампом.

Семена компромисса были посеяны 21 августа в Берлине. Тогда Ангела Меркель первой среди лидеров ЕС пригласила недавно избранного премьер-министром Джонсона посетить ее с официальным визитом. К удивлению помощников обоих лидеров, непроницаемая Меркель и эксцентричный Джонсон быстро нашли общий язык. Меркель была довольна тем, что Джонсон оставил показной напор у порога и продемонстрировал отличное понимание всех плюсов и минусов Brexit в сочетании с четкостью приоритетов. "Он произвел впечатление человека, заинтересованного в заключении сделки", — сказал источник, осведомленный о ходе встречи.

Основой разногласий в переговорах по Brexit оставался вопрос о том, как быть с Северной Ирландией, чья политическая обстановка всегда отличалась потенциальной взрывоопасностью. Джонсон намекнул Меркель, что готов согласиться, чтобы Северная Ирландия оставалась в таможенном союзе ЕС. Это позволило бы избежать создания на острове таможенной границы, что могло бы вновь разжечь межконфессиональный конфликт. К такому решению в ЕС давно стремились. При этом, однако, Джонсон отметил, что хотел бы получить демократическое согласие Северной Ирландии на такой вариант.

Меркель согласилась на требование Джонсона отложить оформление письменных предложений до последней минуты. Британский премьер-министр не испытывал доверия к чиновникам в Брюсселе, опасаясь, что его планы станут известны СМИ, а это ослабит его позиции в Лондоне (что, по его мнению, произошло с Терезой Мэй).

В Брюсселе же начинали испытывать раздражение, поскольку время шло, а вразумительных предложений от Великобритании не поступало.

Оппоненты в британском парламенте продолжали сопротивляться. Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить работу парламента на пять недель, что в последствии было признано незаконным. Рассерженные законодатели приняли закон, предписывающий премьер-министру ходатайствовать об отсрочке Brexit в отсутствие согласованной сделки. Джонсон отреагировал, изгнав из Консервативной партии всех бунтарей, включая внука Уинстона Черчилля.

Меркель сообщила Джонсону, что Европа примет сделку только в том случае, если ее поддержит премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Когда премьер-министры встретились в Дублине в сентябре, Варадкар сказал, что хотел бы сыграть роль Афины для джонсоновского Геракла, имея в виду помощь, оказанную герою греческой богиней при исполнении 12-ти подвигов, к которым он был приговорен после того, как впал в безумие и убил свою жену. Изучавший классическую литературу Джонсон улыбнулся.

Джонсон хотел, чтобы Великобритания вышла из таможенного союза ЕС. Его правительство несколько недель пыталось объяснить ЕС свое видение способов предотвращения таможенных проверок в Ирландии. Большинство предложений были отвергнуты как практически нереализуемые.

В начале октября на Даунинг-стрит 10 решили смахнуть пыль со старой идеи, унаследованной от бывшего советника Терезы Мэй. Освобождая 24 июля рабочее место, Рауль Рупарел отправил преемникам служебную записку на 10 страницах с описанием механизма, позволяющего Северной Ирландии одновременно соблюдать таможенные правила ЕС и Великобритании. Механизм не требовал создания физической границы в Ирландии, но предполагал ее наличие между Северной Ирландией и остальной частью Соединенного Королевства.

Создание такой границы было бы воспринято как анафема юнионистами в Северной Ирландии, являющимися ревностными сторонниками тесных связей с Великобританией, чьи голоса в парламенте были нужны Джонсону для утверждения его сделки. Джонсон решил обратиться за помощью к Меркель. "Помогите нам стащить эту лодку со скалистого берега", — призвал он в телефонном звонке 8 октября, как сообщают осведомленные источники.

Меркель решительно отвергла возможность таможенных проверок в Ирландии, после чего на Даунинг-стрит поспешили заявить прессе, что позиция Меркель делает сделку "невозможной не только сейчас, но и в принципе".

В частном порядке представители британского правительства отмечали, что телефонный разговор помог разрядить обстановку и прояснил Джонсону доступные альтернативы. Добраться до выхода из ЕС можно было только через заключение сделки, ради чего необходимо было заплатить цену в виде таможенной границы с Северной Ирландией.

Чтобы придать идее благозвучия Джонсону нужно было внедрить в нее принцип демократического согласия, о котором он говорил в Берлине. Если народ и партии Северной Ирландии будут иметь хотя бы теоретическую возможность принятия решения о выходе из таможенного соглашения ЕС в будущем, то Джонсон сможет заявить, что новое соглашение не делает часть страны вечным заложником юрисдикции ЕС.

Прорыв произошел 10 октября, в ходе встречи Джонсона и Варадкара в гостинице под Ливерпулем. Через три часа переговоров за закрытыми дверями лидеры достигли принципиальной договоренности о двойном членстве Северной Ирландии в таможенных союзах с ЕС и Великобританией (с таможенными проверками только с Великобританией) и механизме демократического согласия. В последующие дни переговорщики Великобритании и ЕС согласовали детали предварительных договоренностей, а вздохнувшие с облегчением лидеры ЕС утвердили новый пакет предложений на саммите 17 октября, закинув мяч Brexit на поле британского парламента.

— Авторы Max Colchester, max.colchester@wsj.com и Bojan Pancevski, bojan.pancevski@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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