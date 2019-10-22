МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Дата выхода Британии из ЕС – 31 октября, если не будет достигнуто других договоренностей, — приближается, а компромисс по отсрочке все еще не найден. Это еще более усиливает интригу относительно будущего Brexit – состоится ли он вообще, и если да, то на каких условиях, а самое главное, не нанесет ли все это слишком серьезный удар по британской и в целом европейской экономике?

На минувшей неделе ЕС и Великобритания после долгих переговоров согласовали обновленную сделку по условиям Brexit, затем ее одобрил саммит глав 27 остающихся в ЕС стран, и теперь ее должен ратифицировать парламент Великобритании. От этого зависит дальнейшая судьба "развода" страны и союза. Однако голосование в субботу и в понедельник не принесло результатов.

Во вторник состоится еще одна попытка, но ее итоги непредсказуемы. Ранее подобная тактика, предпринятая Терезой Мэй, завершилась полным провалом, отставкой ее с поста премьера и переносом сроков Brexit.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что решение ЕС по отсрочке Brexit будет зависеть от действий парламента Британии. При этом он по-прежнему не исключает любого варианта Brexit, несмотря на достижение на прошлой неделе обновленной договоренности об условиях "развода". ЕС заверил Британию, что достигнутое на прошлой неделе обновленное соглашение об условиях Brexit является единственно возможным.

КТО-ТО ДОЛЖЕН УСТУПИТЬ

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты разошлись в оценке перспективы скорого разрешения конфликта.

"Оптимального решения тут нет — кто-то должен уступить: парламент или премьер. Политика — искусство возможного, но верится в скорое разрешение конфликта слабо", — рассуждает старший аналитик компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

У премьера Бориса Джонсона есть на руках проект сделки, согласованный с Брюсселем, он предполагает Brexit без голосования в британском парламенте. То есть, по сути, парламент Великобритании должен принять законопроект, в рамках которого этот самый парламент лишится голоса при утверждении сделки Brexit, указал он.

Сегодня второе чтение по законопроекту, и было бы очень странно, что парламент, ранее успешно вставлявший кабинету министров палки в колеса, вдруг передумал. Если представить ситуацию, в которой сегодняшнее голосование пройдет в пользу Джонсона, страна действительно может выйти из союза к следующему четвергу. Но на всякий случай Джонсон уже попросил у европейцев отсрочку до 31 января 2020 года, напомнил эксперт.

По его мнению, выход Британии из ЕС будут оттягивать до бесконечности.

"Валютный рынок ставит на отсрочку, фунт крепнет, растут акции британских банков, которые не пострадают в случае затягивания процесса. Вся история с Brexit — это камень преткновения уже для третьего премьера, и Джонсон может стать очередной его жертвой", — полагает Ананьев.

ИНВЕСТОРЫ НАДЕЮТСЯ НА ЛУЧШЕЕ

В свою очередь, главный инвестстратег ITI Capital Искандер Луцко полагает, что вероятность достижения соглашения сегодня – 50х50. Но в целом очевидно, что сделка будет – никто не допустит "развода" без соглашения. Раньше вероятность этого была высока, но сейчас она стремительно падает, поскольку действия сторон явно говорят о намерении решить все миром.

"Видно, что ЕС готов к уступкам, поскольку Британия является для него стратегическим партнером. Сейчас главным камнем преткновения является преодоление внутренних противоречий в британском парламенте, и до конца недели это с большой вероятностью произойдет. Уже появилась информация о том, что удалось договориться с большинством его членов", — говорит он.

Однако даже если компромисса не достигнут, глобальное понимание, что сделка состоится, никуда не денется, и существенного падения фунта и британских индексов не ожидается, уверен эксперт. Потенциал для роста у них есть, и этот позитив будет толкать их вверх. Так, фунт с нынешних 1,29 за доллар вполне может уйти в район 1,4.

То же касается ведущих британских автобрендов — Aston Martin, Jaguar, Lend Rower. Надежды на позитив подтолкнут их вверх, поскольку на ЕС приходится порядка трети сбыта их продукции, кроме того, валютная переоценка играет в их пользу, уверен Луцко.

АПОКАЛИПСИСА НЕ БУДЕТ

Эксперты сходятся во мнении, что рано или поздно Brexit все же состоится, несмотря на обилие "подводных камней" во всей этой истории. Однако уже видно, что стороны вовсе не намерены идти ва-банк и скорее готовы затягивать обсуждение.

"Джонсон мог бы стоять на своем и не просить отсрочки у Брюсселя, но он все-таки это сделал, тем самым отойдя от своего "выход 31 октября любой ценой", — констатирует Ананьев. В последнее время у него больше убеждающий (хотя еще не просящий тон), а вовсе не прежние ультимативные заявления, добавил он.

Выход страны из союза без соглашения об условиях "развода" грозит обеим сторонам серьезными экономическими последствиями, так как к стране с момента ее отделения от ЕС должны перестать применяться нормы Евросоюза.

Однако, по мнению Луцко, инвесторы уже не ждут апокалиптических сценариев всерьез.

"Ожидания рынка в течение октября существенно поменялись в сторону позитива – мы можем увидеть это и по общему росту рынка, и по росту фунта, который начал отыгрывать потери с момента объявления о Brexit, и по динамике британского FTSE100, и по котировкам акций тех же британских автобрендов ", — указал он. Таким образом, серьезных потерь и обвалов никто не допустит.