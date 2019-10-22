МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ в октябре на 0,5 процентного пункта и, возможно, еще на 0,5 процентного пункта в декабре, в результате чего она может достичь 6% годовых уже в конце текущего года, а в 2020 году опуститься до 5,5%, сообщил агентству "Прайм" главный экономист Сбербанка Антон Струченевский, отметив, что такой прогноз смелее текущих ожиданий рынка.

"Мы ожидаем, что по итогам заседания в пятницу ЦБ снизит ставку на 50 базисных пунктов — до 6,5% и, возможно, еще на 50 базисных пунктов — до 6% в декабре, после чего ставка может оказаться неизменной минимум на полгода", — сказал Струченевский.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на прошлой неделе в интервью телеканалу CNBC заявила, что регулятор видит возможность не только снижать ключевую ставку, но и делать это более решительно. ЦБ в сентябре в очередной раз снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых. Предыдущие снижения, в июне и июле, имели такой же шаг. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике состоится 25 октября, опорное — 13 декабря.

"В случае, если в первой половине 2020 года внешний фон останется относительно спокойным, а инфляция все еще низкой, ЦБ может продолжить снижать ставку на 25 базисных пунктов в сентябре и декабре следующего года — до 5,50%. Рынки пока не закладывают подобный сценарий в цены. Мы полагаем, что сейчас рынок ОФЗ закладывает в цены снижение ставки до 6,0-6,25% на горизонте до конца 2020 года, то есть наши ожидания несколько более смелые, чем у рынка", — отметил главный экономист Сбербанка.

"В настоящий момент у нас в рекомендациях стоят среднесрочные бумаги для инвесторов – снижение ставки ЦБ и спрос банков в конце этого года должны поддержать снижение среднесрочных доходностей даже в случае распродаж на рынках (не слишком сильных, правда)", — добавил эксперт.

Инвесторам, которые покупают бумаги на несколько месяцев, стоит рассмотреть старые флоатеры (облигации Минфина РФ с плавающей ставкой), у которых фиксированный на полгода высокой купон, отметил главный экономист крупнейшего российского банка.