МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) прогнозирует снижения ставки по депозитам Европейского центрального банка (ЕЦБ) на 10 базисных пунктов на декабрьском заседании, говорится в релизе агентства.

В рамках сентябрьского заседания регулятор ожидаемо понизил ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%. При этом базовая процентная ставка была сохранена на нулевом уровне. Следующее заседание ЕЦБ состоится 24 октября.

"На фоне замедления роста экономики мы ожидаем, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам еще на 10 базисных пунктов в декабре 2019 года", — отметил главный экономист S&P Global Ratings по Европе, Ближнему Востоку и Африке Сильвэн Бруае (Sylvain Broyer).

В качестве причин замедления роста мировой экономики эксперт привёл возможную эскалацию торгового конфликта США и Китая и возможность выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) без заключения специального соглашения.

S&P прогнозирует рост ВВП еврозоны на 1,2% по итогам текущего года и на 1,1% в 2020 году. В 2021 и 2022 году S&P ожидает роста ВВП зоны евро до 1,3% и 1,4% соответственно.

Во втором квартале текущего года, согласно окончательной оценке, рост ВВП еврозоны составил 1,2% в годовом выражении.