МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 23 октября предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) на 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Дата погашения облигаций выпуска 26228 — 10 апреля 2030 года.

В целом в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 100 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 160 миллиардов рублей, от 10 лет — также 160 миллиардов рублей.