МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Количество сделок продажи жилья на вторичном рынке США в сентябре уменьшилось на 2,2% по сравнению с показателем августа — до 5,38 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали менее сильного снижения числа сделок — на 0,7%, до 5,45 миллиона.

В годовом выражении объем продаж вторичного жилья в США по итогам сентября увеличился на 3,9%.

Кроме того, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на этом рынке в сентябре осталась на уровне прошлого месяца в 2% (в сентябре 2018 года была 3%).

Продажи домов для одной семьи (single family home) в США составили в отчетном месяце 4,78 миллиона сделок, в месячном выражении отмечено снижение на 2,7%, в годовом — рост на 3,9%. Средняя стоимость таких домов по стране увеличилась в годовом выражении на 6,1%, до 275,1 тысячи долларов.

Объем продаж кондоминиумов и квартир в сентябре в месячном выражении вырос на 1,7% и составил 600 тысяч сделок, в годовом выражении отмечается рост показателя на 3,4%. Средняя цена такой недвижимости выросла на 4,5% в годовом выражении, до 248,6 тысячи долларов.