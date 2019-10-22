МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по РСБУ в январе-сентябре 2019 года выросла почти в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 389,5 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка при этом увеличилась на 42%, до 636,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль выросла на 48%, составив 416 миллиардов рублей. Прибыль от продаж достигла 381,5 миллиарда рублей, увеличившись в 1,5 раза. Себестоимость продаж возросла почти на 33%, до 220,4 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения — в 2,5 раза, до 469 миллиардов рублей.

Отчетность "Норильского никеля" по РСБУ не является консолидированной и включает только показатели Заполярного филиала компании.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии и ЮАР.